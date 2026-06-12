بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 6 حتى 12 يونيو 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات وجولات ومتابعات للمشروعات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة، قيام رئيس الوزراء بجولة لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات بمحافظة القاهرة، أبرزها تفقد مقر هيئة النقل العام بالمحافظة لمتابعة المنظومة المطورة للنقل العام، بالإضافة إلى افتتاح محطة تموين سيارات محافظة القاهرة المحوكمة في منطقة الزاوية الحمراء، إلى جانب متابعة أعمال ترميم وإعادة إحياء مسجد المسبح والمنطقة المحيطة به المواجهة لمنطقة السيدة عائشة.

كما أجرى جولة موسعة بمحافظة الإسكندرية تفقد خلالها عددا من المشروعات الخدمية والتنموية، أبرزها مجمع ألستوم الصناعي بمدينة برج العرب الجديدة، وكذلك أعمال إنشاء محور "محمد نجيب"، ومشروع محور اللواء عمر سليمان؛ القوس الغربي للطريق الدائري بالمحافظة، إلى جانب متابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مخطط تطوير شرق الإسكندرية، بالإضافة إلى تفقده سير العمل بمشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية.

وخلال الجولة، افتتح التوسعات الجديدة بمشروع "شاهينلر إيجيبت 2" لصناعة الملابس الجاهزة، ومصنع "جيد تكستايل" بالمنطقة الصناعية في مدينة برج العرب الجديدة، بالإضافة إلى المرحلة الأولى لمجمع الغرابلي الصناعي، وخط إنتاج جديد لمصنع "ليبتون تيز أند إنفيوجنز" ببرج العرب الجديدة، وخط الإنتاج الجديد في مصنع "كوكاكولا هيلينك مصر"، وأعمال توسعة الكورنيش بشرق مدينة الإسكندرية.

وخلال الأسبوع ذاته، أجرى رئيس الوزراء جولة بمدينة 6 أكتوبر لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الصناعية، مؤكدًا أن الدولة ماضية في تهيئة فرص نمو القطاع الصناعي وتطوره على النحو الذي يحقق الأهداف المنشودة من توطين الصناعات الوطنية وزيادة المكون المحلي، كما شهد مراسم إنتاج أول سيارة "نيسان ماجنيت" في إفريقيا داخل مصنع شركة "نيسان مصر" بمدينة 6 أكتوبر.

كما عقد اجتماعًا لاستعراض مستجدات طرح مبادرة "تشجيع تركيب ألواح الطاقة الشمسية في المصانع والمنازل، حيث كلف بعرض الصورة النهائية للمبادرة على مجلس الوزراء، كما وجه بالإسراع في استكمال مختلف الإجراءات التنفيذية الخاصة بالمبادرة بما يضمن سرعة إطلاقها وتحقيق مستهدفاتها في التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وشهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقيتي الاستثمار والتشغيل وشراء الطاقة لمحطة طاقة رياح جبل الزيت قدرة 580 ميجاوات بقيمة استثمارية 420 مليون دولار، ويأتي توقيع الاتفاقيتين في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعظيم العوائد من الأصول المملوكة، وكذا في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة الرامية إلى زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 45% خلال العامين المقبلين.

وتضمنت الأنشطة، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، حيث أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعكف حاليًا على الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، وذلك انطلاقًا من الأهمية البالغة التي تمثلها تلك المشروعات لأهالي القرى المستهدفة لتحسين جودة حياتهم ومعيشتهم.

كما تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات بعدد 782 قرية، بنسبة 91.3% من إجمالي عدد المشروعات، حيث تم الانتهاء حاليًا من 23161 مشروعًا من إجمالي 27332 مشروعًا، وبلغ إجمالي المشروعات التي تم تسلمها 17595 مشروعًا.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة إجراءات توفير التمويل المطلوب لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحًا أن تدبير هذه الاعتمادات المالية يعد أمرًا ضروريًا لتأمين احتياجات الشبكة القومية للكهرباء، وخفض فاتورة استهلاك الوقود التقليدي، ووجه باستمرار التنسيق القائم بين وزارتي الكهرباء والمالية، والوزارات والجهات المعنية؛ لضمان سرعة ربط القدرات الإضافية من الطاقة النظيفة على الشبكة.

كما شهد مراسم توقيع اتفاقية بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة "طاقة عربية"، مشيرًا إلى أن توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وبما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتضمنت الاتفاقية نقل ملكية حصة من 172 محطة وقود "وطنية" إلى الشركة الجديدة المؤسسة تحت اسم "كويك فيول" لتجارة وتوزيع المنتجات البترولية.