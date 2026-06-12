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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البرامج المتاحة وموعد التقدم المبكر لكليات الحاسبات في تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
حسام الفقي

تنسيق الجامعات 2026، شهدت كليات الحاسبات والمعلومات اهتماما كبيرا خلال السنوات الماضية، إذ التحق بها العديد من طلاب الثانوية العامة الذين يرغبون في التخصص في مجال التكنولوجيا باعتباره تخصصا فريدا ومواكبا للتطورات الحالية، ويؤهل لسوق العمل من خلال تقنيات رقمية جديدة يتم تدريب الطلاب عليها خلال فترة الدراسة.

لتقديم المبكر لكليةالحاسبات والمعلومات 

يبحث طلاب الثانوية العامةعن أفضل الكليات في تنسيق الجامعات 2026 التي توفر فرصة عمل حقيقة وتتماشى مع السوق العالمي والمحلي، لذلك يقدم موقع “صدى البلد” خدمة لطلاب الثانوية العامة في تنسيق الجامعات 2026 عن خطوات التقديم المبكر لكلية الحاسبات والمعلومات، والتي تعتبر من أهم الكليات التي توفر فرص عمل وتتماشى مع الثورة التكنولوجية الحالية.

برامج كلية الحاسبات والمعلومات
ومن المتوقع أن تعلن كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعات، عن فتح باب التقديم المبكر في تنسيق الجامعات 2026 في بداية أغسطس للبرامج الخاصة بالكلية من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، وذلك على البرامج التالية:

١- الذكاء الاصطناعي
٢- الأمن السيبراني
٣- الوسائط المتعددة الرقمية
٤- هندسة البرمجيات
٥- تقنية المعلومات الحيوية
٦- حوسبة الروبوتات

وتنفرد بعض الكليات ببرنامج حوسبة الروبوتات وهو من البرامج الجديدة والفريدة داخل كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات المصرية.

ويهدف برنامج البكالوريوس في حوسبة الروبوتات (ROB) إلى تخريج طلاب مؤهلين ومتعلمين جيدًا على دراية بأجهزة وبرامج الأنظمة الروبوتية المختلفة التى تمكن الطلاب من وضع المعرفة النظرية موضع التنفيذ لإنتاج تطبيقات برمجية ذكية على نطاق واسع. يوفر البرنامج للطلاب أساسيات إنشاء وبرمجة روبوت يمكنه التفاعل بذكاء مع بيئات التشغيل المختلفة وأداء المهام الأساسية التي تتضمن التنقل واتخاذ القرار.

وخريج هذه البرامج المتميزة بنظام الساعات المعتمدة يدرس المقررات المقررة على الأقسام بالكلية، بالإضافة إلى المقررات المتقدمة الخاصة بكل برنامج التى تجعل خريج هذه البرامج متميزاً عن خريجى كليات الحاسبات والمعلومات الاعتيادية.
 

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