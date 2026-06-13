صوريني أنا مش غلطان.. مشادة بين سيدة وسائق تطبيق نقل ذكي تثير الجدل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشادة كلامية بين سائق يعمل بإحدى تطبيقات النقل الذكي وإحدى السيدات، وذلك على خلفية خلاف حول قيمة الأجرة، مما أثار حالة من الجدل بين المستخدمين.

ويظهر في الفيديو تبادل اتهامات بين الطرفين، حيث وجه السائق حديثه للسيدة قائلاً: «إنتِ مش متربية وإنتِ قليلة الأدب»، فيما ردّت عليه السيدة قائلة:" قول كمان"

ورد عليها مؤكدًا: «إنتِ اللي غلطتي في الأول.. أنا ماشي صح».

ومن جانبها، ردت السيدة قائلة: «قول كمان عشان أضم الكلام ده في الشكوى»، بينما ظهر السائق في نهاية المقطع وهو يقول: «وشي أهو وصوري.. أنا مش غلطان انتى اللي تطاولتى عليا».

وأثار الفيديو تفاعلاً واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر أن الخلاف تطور بشكل غير لائق، ولابد من التزام الهدوء وحل النزاعات المتعلقة بالأجرة عبر القنوات الرسمية الخاصة بالتطبيقات.