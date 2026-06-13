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7142 جنيها .. آخر سعر لأكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

7142 جنيها .. آخر سعر لأكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر أكبر أعيرة الذهب صباح اليوم السبت 13-6-2026 من دون أي تغيير وذلك داخل محلات الصاغة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

آخر تحديث لأكبر سعر ذهب

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7142 جنيها للشراء و 7074 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

وشهد سعر المشغولات الذهبية استقرارا بأول تداولات اليوم بمختلف محلات بيع وتداول الذهب في مصر.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في الصاغة وذلك في آخر تحديث له اليوم 6250 جنيها.

سعر عيار 24 

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7142 جنيها للشراء و 7074 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6547 جنيها للشراء و 6484 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6250 جنيها للشراء و 6190 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5357 جنيها للشراء و 5307 جنيهات للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 50 ألف جنيه للشراء و 49.52 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4185 دولارا للشراء و 4185 دولارا للبيع.

سعر الذهب الان مصر

أسعار الذهب في السوق العالمي

ارتفعت أسعار الذهب خلال التداولات الآسيوية، اليوم ، بعد أن لامست أدنى مستوياتها في أكثر من 6 أشهر في وقت سابق من الجلسة، بينما وازن المستثمرون بين تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتزايد التوقعات بأن مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.9% ليصل إلى 4,107.57 دولار للأوقية وذلك بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 4,023.96 دولار للأوقية، وهو أضعف مستوى له منذ أواخر نوفمبر.

وفي المقابل، تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2% إلى 4,124.92 دولار للأوقية وسط توقعات باستمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وكان المعدن النفيس قد فقد أكثر من 4% من قيمته خلال الجلسة السابقة.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.6% إلى 64.42 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين بنسبة 1.1% إلى 1,685.60 دولار للأوقية.

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