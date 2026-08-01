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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يتفقد محطة الكهرباء الغازية ويدرس إنشاء محطة تحلية جديدة بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أجرى الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، جولة تفقدية بمحطة كهرباء الغردقة الغازية والمأخذ البحري المقابل لها، لمتابعة كفاءة التشغيل ودراسة إنشاء محطة جديدة لتحلية مياه البحر، في إطار خطة المحافظة لتعزيز البنية التحتية وتأمين احتياجات مدينة الغردقة من الكهرباء ومياه الشرب.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس أشرف شاذلي حسن، مدير عام محطة كهرباء الغردقة الغازية، والمهندس منير رزق المرسي، مدير إدارة التشغيل بالمحطة، حول آلية التشغيل والإمكانات الفنية للمحطة، والتي تُعد إحدى أهم المحطات الاستراتيجية بمحافظة البحر الأحمر.

وأوضح مسؤولو المحطة أن قدراتها الإنتاجية تتجاوز احتياجات مدينة الغردقة من الكهرباء، بما يمكنها من تغذية المدينة بالكامل في حال انقطاع التيار الكهربائي عن الشبكة الرئيسية، الأمر الذي يضمن استقرار الخدمة واستمرارية التغذية الكهربائية.

كما تفقد محافظ البحر الأحمر المأخذ البحري المواجه للمحطة، لمعاينة الموقع ودراسة مدى ملاءمته لإنشاء محطة جديدة لتحلية مياه البحر، ضمن خطة المحافظة للتوسع في مشروعات التحلية، بهدف تأمين احتياجات المدينة من مياه الشرب ومواكبة التوسع العمراني والنشاط السياحي المتزايد.

وأكد الدكتور وليد البرقي أن المحافظة تواصل تنفيذ خططها لتطوير البنية الأساسية، من خلال دعم مشروعات الكهرباء ومياه الشرب، بما يضمن تقديم خدمات مستدامة للمواطنين، والعمل على القضاء على مشكلة نقص المياه بمدينة الغردقة، خاصة خلال فصل الصيف.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء الدين قطب، السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، واللواء مهندس بهاء عبدالمنعم سيد الأهل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، والأستاذ هيثم فارس، مدير مكتب المحافظ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

البحر الاحمر الغردقة محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة

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