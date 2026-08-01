رئيس مدينة سفاجا يتابع إزالة منازل العشوائيات بمنطقة زرزارة

تواصل الوحدة المحلية لمدينة سفاجا تنفيذ أعمال هدم وإزالة المنازل العشوائية بمنطقة زرزارة، تحت متابعة اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس المدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، باستكمال خطة الدولة للقضاء على المناطق العشوائية وتوفير بيئة عمرانية آمنة للمواطنين.

وأوضح رئيس مدينة سفاجا أن أعمال الإزالة تأتي بعد الانتهاء من تعويض جميع السكان ونقلهم إلى مساكن بديلة حضارية وآمنة، بما يضمن توفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة للأسر المستحقة.

وأشار إلى أن إزالة هذه المباني تمثل ضرورة للحفاظ على أرواح المواطنين، نظرًا لوقوع المنطقة داخل مخر السيول، وهو ما يجعلها من المناطق المعرضة للمخاطر خلال مواسم الأمطار والسيول، الأمر الذي يستوجب إزالة المباني غير الآمنة والحد من المخاطر المحتملة.

وأكد اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل أن الأجهزة التنفيذية تتابع أعمال الهدم بشكل يومي، مع الالتزام بكافة إجراءات السلامة لضمان تنفيذ الأعمال بصورة آمنة ومنظمة.

وأضاف أن العمل مستمر لاستكمال إزالة جميع المنازل المتبقية بمنطقة زرزارة، تنفيذًا لخطة الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة، بما يسهم في توفير بيئة حضارية وآمنة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين بمدينة سفاجا.