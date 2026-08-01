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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حي جنوب الغردقة يزيل مبنى مخالف على أملاك الدولة بمساحة 100 متر مربع

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تابع اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، تنفيذ أعمال إزالة فورية لمبنى حديث مقام بالمخالفة على أرض مملوكة للدولة بمنطقة زرزارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الحملات الميدانية والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة وفرض هيبة القانون.

وجاءت أعمال الإزالة بناءً على تعليمات اللواء ضياء عبدالحميد، السكرتير العام المساعد للمحافظة والمشرف على مدينة الغردقة، حيث نفذ مساعد رئيس الحي إزالة مبنى حديث مشيد بالطوب الأحمر على مساحة 100 متر مربع، مقام بالمخالفة على أرض من أملاك الدولة.

وأكد اللواء أحمد جبر أن رئاسة حي جنوب مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية والمرور المفاجئ لرصد أي محاولات جديدة للبناء المخالف أو التعدي على أراضي الدولة، مشددًا على أن التعامل مع هذه المخالفات يتم في مهدها حفاظًا على حقوق الدولة.

كما وجه رئيس الحي إدارة التنظيم والتعديات بالإدارة الهندسية بتكثيف أعمال المرور والمتابعة الدورية على أراضي أملاك الدولة، والتعامل الفوري مع أي حالة تعدٍ جديدة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون والحفاظ على الممتلكات العامة.

البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر الغردقة

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