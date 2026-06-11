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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفض 280 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

انخفض سعر جرام الذهب في ختام تعاملات أمس الاربعاء نحو 280 جنيها، حيث هبط سعر الذهب عيار 21 من مستوى الـ 6350 إلى 6070  الآن.

 

 أسعار الذهب

وتراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الأربعاء ، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها منذ نحو 3 أشهر.

وذلك بفعل صعوبة الوصول قريبًا إلى تسوية لإنهاء الحرب في الشرق الاوسط، وتفاقم المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة.

ودخلت أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة في مسار الهبوط بعد أن فقدت معظم المكاسب التي حققتها سابقًا.

وتراجع المعدن الاصفر بشكل واضح نتيجة تغيرات في الأسواق العالمية وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية.

وأوضح سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة خلال تصريحات تلفزيونية، أن التوقعات السابقة بارتفاع الذهب إلى مستويات قياسية كان مبالغًا فيها إلى حد كبير، وأن السوق شهد نوعًا من “تصحيح الأسعار” بعد موجة صعود قوية.

ولفت  إلى أن الاتجاه الحالي يعتمد بشكل كبير على تطورات الأوضاع السياسية، خاصة ما يتعلق بالحرب الإيرانية الإسرائيلية.

من جانبه قال الدكتور أحمد معطي، خبير أسواق المال، إن التراجعات التي شهدها الذهب مؤخرًا لا يمكن وصفها بأنها "ليلة سقوط الذهب"، مشيرًا إلى أن البنوك المركزية حول العالم لا تزال مستمرة في شراء المعدن الأصفر، وهو ما يعكس وجود عوامل داعمة ومطمئنة للسوق على المدى الطويل. 

أسعار الذهب اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب اليوم الخميس 11-6-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4076 دولارا الان.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5203 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6070 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6937جنيها للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم

 

وهبط سعر الجنيه الذهب نحو 2240 جنيه، حيث تراجع السعر من 50.800 مساء تعاملات أمس إلى 48.560 جنيه الان.

الذهب سعر جرام الذهب بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عيار 21

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