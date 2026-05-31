اقتصاد

الفلفل فوق الـ 40 والطماطم تحت الـ 30 جنيها.. أسعار الخضراوات اليوم بالأسواق

آية الجارحي

أسعار الخضراوات اليوم الأحد 31-5-2026، تباينت في بداية التعاملات بعد انتهاء عيد الأضحى 2026.

سعر الطماطم 

وتراوح سعر الطماطم بين 10 إلى 25 جنيها في سوق العبور ليصل إلى أسواق التجزئة بين 25 و35 جنيها.

سعر البطاطس اليوم

سجل سعر البطاطس اليوم الأحد بين 8 و14 في سوق العبور بين 15 و20 جنيها.

 سعر البصل

وتراجع سعر البصل الأبيض 5 و9 جنيها في العبور ليصل إلى الاسواق بين 10 و15 جنيها، والبصل الأحمر بين 5.5 و7.5 جنيه لتصل إلى 9 إلى 13 جنيها.

أسعار الخضراوات اليوم

سعر الكوسة اليوم الاحد تراوح بين 30 و60 جنيها

سعر الجزر بين 9 و13 جنيها ليصل إلى 20 و25 جنيها.

سعر الفاصوليا اليوم بين 20 و30 جنيها.

سعر الباذنجان

سعر الباذنجان البلدي بين 11 و15 جنيها لتتراوح بين 20 و25 جنيها

سعر الباذنجان الرومي 12 و16 جنيها لتتراوح بين 20 و25 جنيها

سعر الباذنجان الأبيض 8 إلى 18 جنيها لتتراوح بين 20 و30 جنيها

سعر الفلفل

سعر الفلفل رومي بلدي بين 20 و30 جنيها لتتراوح بين 30 و40 جنيها

سعر الفلفل رومي الصوب 20 و30 جنيها  لتتراوح بين 30 و40 جنيها

سعر الفلفل الحامي البلدي بين 9 و17 جنيها  لتتراوح بين 30 و40 جنيها

سعر الفلفل الالوان بين 20 و40 جنيه بين 50 و60 جنيها.

سعر الملوخية

سعر الملوخية بين 8و11 جنيها  لتتراوح بين 15 و25 جنيها

سعر الخيار اليوم

سعر خيار صوب بين 6 و10جنيهات ليتراوح بين   15 و20 جنيها

سعر خيار بلدي بين 4 و7 جنيهات  لتتراوح بين 10 و15 جنيها

سعر البامية بين 20 و35 جنيها  لتتراوح بين 40 و60 جنيها

سعر القلقاس بين 8 و12 جنيها  لتتراوح بين 30 و40 جنيها

سعر الثوم بين 20 و30 جنيها  لتتراوح بين 40 و50 جنيها

سعر البنجر بين 5 و8 جنيهات  لتتراوح بين 10 و15 جنيها


ورق العنب البناتي بين 20 و50 جنيها لتتراوح بين 80 و100 جنيه.

ما العلاقة بين مشكلات وأمراض الغدة الدرقية وتساقط الشعر؟

