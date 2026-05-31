الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تخطى 100 مليون جنيه.. كريم عبدالعزيز يواصل تحطيم الأرقام القياسية بالسينما المصرية بـ 7dogs

سعيد فراج

يواصل النجم كريم عبدالعزيز بفيلمه 7dogs تحقيق الأرقام القياسية في شباك تذاكر السينما المصرية .

وقبل أن يكمل فيلم 7dogs أسبوع عرضه الأول وخلال 5 أيام عرض فقط وصلت إيرادات إلى 104.313971 مليون جنيه ليعد الفيلم الأكثر تحقيقا لإفتتاحية عروضه حيث حقق الفيلم في أول  عروضه ليلة وقفة عيد الأضحي المبارك إيرادات وصلت إلى 6.672938  مليون جنيه .

كما احتفظ الفيلم لنفسه بصدارة قائمة الأفلام الأكثر تحقيقا لإيراد يومي بتحقيقه في ثاني أيام العيد وصل إلى 26.282408  مليون جنيه.

ومع نهاية أيام العيد وصلت إيرادات الفيلم الي  104.313971 مليون جنيه. 

ومع الأسابيع المقبلة يتوقع خبراء التوزيع السينمائي أن يحقق الفيلم رقما قياسيا لم يسبقه إليه فيلما عربيا أو اجنبيا في السوق المصري .

ويوضح  الخبراء أن كريم عبد العزيز بفيلمه 7dogs يضيف أرقاما جديدة للسينما المصرية بعد أفلامه الفيل الأزرق وبيت الروبي  والمشروع x التي تعد حجر الأساس في نادي المائة للأفلام العربية .

فيلم 7dogs من تأليف  المستشار تركي آل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح و من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، مونيكا بيلوتشي، هنا الزاهد، ناصر القصبي، سلمان خان  ، وسيد رجب، ومن إخراج عادل العربي وبلال فلاح

ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط فى تناول الكبدة؟

