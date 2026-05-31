يصادف اليوم.. ماذا قالت نهلة سلامة عن الاحتفال بعيد ميلادها؟

تحتفل اليوم الفنانة نهلة سلامة ، بعيد ميلادها والتى تعد إحدى النجمات اللاتي قدمن عدد من الاعمال التى تخلد فى ذاكرة المشاهد العربي.

وعن الاحتفال بهذا اليوم ، قالت نهلة سلامة فى تصريح خاص لصدى البلد: إن هذا اليوم له احتفال خاص حيث يجمع كل أصدقائي وأحبائي الذين يحرصون على الاحتفال بي فى هذا اليوم المميز بالنسبة لى.

وأضافت نهلة سلامة: فى الأمس القريب وكل أصدقائي المقربين لي يحتفلون بعيد ميلادي ويمنحوني كثير من الهدايا القيمة.

نهلة سلامة زوجة تانية

وفى ديسمبر الماضي، حلت الفنانة نهلة سلامة، ضيفة على الإعلامية مروة صبري، في برنامجها قعدة ستات. وخلال الحلقة، وجهت مروة صبري، سؤالا لـ نهلة سلامة، عن مدى قبولها بأن تكون زوجة ثانية، فأجابت الفنانة: «ممكن دلوقتي .. حلوة الزوجة التانية».

وأضافت نهلة سلامة، قائلة: «دلوقتي بقى الرجالة قليلين والستات أكتر .. وأنا شايفة إن الزوجة التاني حلوة عشان ما جربتهاش قبل كده وعايزة أجربها قريب .. لكن مش هتجوز في السر لكن مراته الأولى لازم تعرف».

نهلة سلامة ومسلسل “حضرة العمدة”

وقالت نهلة سلامة، عن دورها في مسلسل حضرة العمدة إن المخرج عادل أديب مخرج كبير ودائمًا ما يختار لها أدوارًا مفاجئة بالنسبة لها وأنها كانت خائفة قبل التصوير وطلبت منه أن تكون هناك جلسات بينهم للتنسيق بسبب خوفها من الدور وتمنت أن تكون قد وفقت في أدائه.

‏وتابعت نهلة سلامة، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي محمد مصطفى المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنها مؤمنة أنها قدمت شخصية موجودة في المجتمع بحلوها ومرها، متابعة أنها قد تعرضت لهجوم شديد على من منصات التواصل الاجتماعي لكنها لا تهتم بهذا الأمر وتتركه على الله سبحانه وتعالى قائلة: "بحتسبه عند الله يمكن آخذ به حسنات".

"حضرة العمدة" يشارك في بطولته كل من روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور أحداث مسلسل «حضرة العمدة» حول صفية عارف الفارس» والتى تجسدها النجمة روبي، التي تفوز بمنصب العمدة، فى إحدى القرى التى تحمل اسم «تل شبورة» وهى قرية رمزية، وتواجه «صفية» انقسام القرية بين مؤيد ومعارض لتولي سيدة شابة فى أوائل الأربعينات منصبا كان حكرا على الرجال، ومن ثم تتصاعد الأحداث لتواجه كل تحديات الواقع، ومن خلال المسلسل يتم مناقشة قضايا اجتماعية واقعية كثيرة وكيفية إيجاد حلول لها أبرزها ختان الإناث، والهجرة غير الشرعية، وغسيل الأموال، وتجارة المخدرات وغيرها.