الغربية.. صيانة أعمدة الإنارة بمراكز ومدن المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، انتظام أعمال صيانة أعمدة الإنارة بمراكز ومدن المحافظة، حيث شملت الأعمال إصلاح الأعطال، واستبدال المصابيح التالفة، والتأكد من تشغيل جميع أعمدة الإنارة بالشوارع والميادين الحيوية، بما يضمن حركة آمنة للمواطنين على مدار أيام الإجازة.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار جهود محافظة الغربية للحفاظ على مستوى الخدمات العامة وضمان سلامة المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أهمية استمرار أعمال الصيانة والمتابعة الميدانية المكثفة، لضمان عدم وجود أعطال قد تؤثر على السلامة العامة أو تعطل الحركة ليلًا، مشددًا على أن المحافظة تواصل جهودها لتقديم أفضل مستوى من الخدمات وتحسين كفاءة المرافق العامة بمختلف مراكز ومدن الغربية.