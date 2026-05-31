نيابة باريس: احتجاز 277 شخصًا ووفاة شاب على خلفية أعمال الشغب.. ووزير الداخلية يعلن 780 حالة توقيف

أعلنت النيابة العامة في باريس احتجاز 277 شخصًا، بينهم 195 بالغًا و82 قاصرًا، وذلك على خلفية أعمال الشغب التي اندلعت أمس خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز تسجيل 780 حالة توقيف، و457 حالة احتجاز احترازي خلال هذه الاحتفالات.

وأوضحت النيابة، اليوم الأحد، أن التهم الموجهة للموقوفين تشمل في الغالبية العظمى الاعتداء على أشخاص من ممثلي السلطة العامة، إلى جانب الاعتداء على الممتلكات، بما في ذلك السرقة والتخريب، فضلًا عن ارتكاب أعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، مثل حيازة أسلحة بشكل غير قانوني.

و تشمل التهم كذلك تكوين جماعات بهدف ارتكاب جرائم، والمشاركة في تجمعات بعد صدور أوامر بالتفرق أو مع حمل أسلحة.

كما أُصيب خلال الأحداث شاب يبلغ من العمر 17 عامًا بجروح خطيرة وُصفت حالته بأنها حرجة، وذلك عقب تعرضه لاعتداء يُشتبه في كونه محاولة قتل عمد من قبل أربعة أشخاص، بحسب بلاغات من شهود عيان.