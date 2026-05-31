وزير الثقافة اللبناني: مدينة صور تواجه خطرًا يهدد إرثها العالمي

حذّر غسان سلامة، وزير الثقافة اللبناني، من وجود خطر جدي يهدد مدينة صور المدرجة على قوائم التراث العالمي منذ أكثر من 40 عامًا، مؤكدًا أن المدينة تمثل قيمة استثنائية في تاريخ البشرية، موضحا أن الاعتداءات الأخيرة قد تنعكس بشكل مباشر على هويتها الثقافية والتاريخية.

وأضاف «سلامة»، خلال حواره مع الإعلامي همام مجاهد عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه بحث هذا الملف خلال لقائه مدير عام منظمة اليونسكو، الدكتور خالد العناني، حيث تمت مناقشة سبل مساهمة المنظمة في حماية هذا الموقع المصنف كجزء من تاريخ الإنسانية، مؤكدا أن هناك اهتمامًا دوليًا متزايدًا بضرورة الحفاظ على هذا الإرث الثقافي.

ودعا، إلى عدم حصر الاهتمام بمدينة صور وقلعة الشقيف فقط، مشيرًا إلى وجود مواقع أخرى متضررة في مناطق لبنانية متعددة تستدعي الانتباه والحماية، لافتا إلى أن الأضرار طالت أيضًا مناطق وأسواقًا تاريخية في بلدات مثل بنت جبيل والنبطية.

وأوضح، أن عددًا من الأسواق التجارية القديمة في مناطق مثل بنت جبيل والنبطية قد تعرضت للتدمير الكامل، إلى جانب تضرر عدد من المكتبات العامة في بلدات مختلفة مثل الطيبة وبنت جبيل، مشيرًا إلى أن مكتبات ثقافية قيّمة تم تدميرها بالكامل.

