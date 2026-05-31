هل استحق أرسنال ركلة جزاء ضد باريس سان جيرمان؟.. محمود البنا يحسم الجدل

حسم محمود البنا الحكم الدولي السابق، الجدل بشأن وجود ركلة جزاء لصالح فريق آرسنال الإنجليزي أمام باريس سان جيرمان، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعرض نوني مادويكي لعرقلة داخل منطقة الجزاء من مدافع باريس سان جيرمان، ما دفع لاعبي الجانرز للمطالبة باحتساب ركلة جزاء، إلا أن الحكم أمر باستمرار اللعب.

وقال البنا في تصريحات عبر برنامج "مودرن سبورتس" على قناة "Modern"، إن أرسنال لا يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام باريس سان جيرمان.

وأوضح أن الالتحام بين اللاعبين كان في إطار اللعب الطبيعي، لذلك لا توجد مخالفة تستوجب احتساب ركلة جزاء.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ركلة الجزاء التي حصل عليها باريس سان جيرمان كانت صحيحة بنسبة 100%.