احتجاز 13 شخصًا.. أعمال شغب تعكر احتفالات باريس سان جيرمان بالتتويج الأوروبي
احتجاز 13 شخصًا.. أعمال شغب تعكر احتفالات باريس سان جيرمان بالتتويج الأوروبي

تحولت أجواء الاحتفال بتتويج فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا إلى مشاهد من الفوضى والاضطرابات في العاصمة الفرنسية باريس، بعدما اندلعت مواجهات بين عدد من المشجعين وقوات الأمن في عدة مناطق من المدينة.

دفعت السلطات الفرنسية بتعزيزات أمنية كبيرة للتعامل مع التجمعات الجماهيرية الضخمة التي خرجت للاحتفال باللقب القاري. وبلغ عدد عناصر الشرطة المنتشرين في مختلف أنحاء فرنسا نحو 22 ألف عنصر، من بينهم 8 آلاف عنصر تمركزوا في باريس وحدها، بهدف تأمين الشوارع والمواقع الحيوية ومنع أي تجاوزات أو أعمال تخريب.

ومع تصاعد التوتر في بعض المناطق، تدخلت قوات الأمن لتفريق مجموعات من المشجعين بعد وقوع اشتباكات وأعمال شغب. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع للسيطرة على الأوضاع وإعادة الهدوء إلى الشوارع التي شهدت تجمعات كبيرة عقب نهاية المباراة.

وأسفرت الأحداث عن وقوع أضرار مادية في عدد من الممتلكات العامة والخاصة. وشملت أعمال التخريب تحطيم محطة للحافلات بالقرب من جادة الشانزليزيه الشهيرة، بالإضافة إلى تعرض مطعم ومخبز في شارع فرساي لأضرار متفاوتة نتيجة أعمال الشغب التي رافقت الاحتفالات.

وفي إطار التعامل مع الأحداث، أعلنت الشرطة توقيف 45 شخصاً على خلفية أعمال الشغب والمناوشات التي شهدتها العاصمة، فيما تم احتجاز 13 شخصاً لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات المتعلقة بتلك الوقائع.

كما سجلت السلطات 2216 مخالفة متنوعة خلال الاحتفالات، وفرضت غرامات مالية على 89 شخصاً بسبب تجاوزات مختلفة. كذلك صادرت قوات الأمن ما يقارب 100 قطعة من الألعاب النارية التي جرى استخدامها بشكل مخالف للتعليمات، في محاولة للحد من المخاطر والحفاظ على السلامة العامة خلال الاحتفالات الجماهيرية

