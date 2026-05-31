أخبار قنا: ضبط محطات وقود جمعت 12 ألف لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء.. العثور على جثة طفلة ألقتها والدتها فى النيل

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، رفع 130 طن مخلفات بشوارع وقرى مركز قنا خلال إجازة عيد الأضحى، ضبط محطات وقود جمعت 12 ألف لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء، العثور على جثة طفلة ألقتها والدتها فى النيل بعد 20 كيلو من الواقعة، تحرير محاضر عدم صلاحية خلال حملة مكبرة على مصانع «الجلاب» بنجع حمادى، وختامحملة الأضاحي بتوزيع 127رأس ماشية على 21 ألف أسرة.



خلال إجازة عيد الأضحى.. رفع 130طن مخلفات بشوارع وقرى مركز قنا

قال اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إن المحافظة تواصل جهودها المكثفة للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين، تنفيذًا لخطة الدولة نحو توفير بيئة حضارية وآمنة، وأن الأجهزة التنفيذية لا تدخر جهدًا في دعم حملات النظافة اليومية، ورفع التراكمات والمخلفات من مختلف الشوارع والميادين والقرى، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة المقدمة للمواطن القنائي.



وفى هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا حملة مكبرة، بمتابعة أشرف أنور، رئيس المركز، استهدفت تكثيف أعمال النظافة، ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية ومداخل القرى، إلى جانب رفع الأتربة وتحسين مستوى النظافة العامة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية، وإظهار المدينة بالمظهر الحضاري اللائق.

ضبط محطات وقود جمعت 12 ألف لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء في قنا

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، بالاشتراك مع اللجنة المشكلة من وزارة التموين، من ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة، وتحرير عدة محاضر جنح ضد منشآت مخالفة في مركز نجع حمادي، وذلك خلال حملة رقابية مكبرة لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة تهريب السلع الاستراتيجية.

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إن الحملة نجحت في تحرير محاضر جنح بنجع حمادي، ضد أحد المسئولين عن محطات الوقود، لإثبات عدم انتظام القيد في سجل 21 بترول، وتجميع كمية قدرها 5855 لتر سولار بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء.

بعد 20 كيلو من الواقعة.. العثور على جثة طفلة ألقتها والدتها فى النيل بقنا

عثرت أجهزة الأمن بقنا على جثة طفلة غارقة فى نهر النيل أمام جزيرة الحمودي التابعة لمركز الوقف شمال قنا.

وتبين أن الجثة للطفلة أشرقت ٤ أعوام، التى يجرى البحث عنها منذ ١٢ يوماً، فى مياه نهر النيل، بعدما ألقتها والدتها فى النيل من أعلى كوبرى دندرة العلوى بمدينة قنا.



قنا.. تحرير محاضر عدم صلاحية خلال حملة مكبرة على مصانع «الجلاب» بنجع حمادى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي حملة مكبرة وموسعة استهدفت أماكن تصنيع حلوى «الجلاب»، إلى جانب الورش والمنشآت غير المرخصة التي تمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، في إطار توجيهات اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وتعليمات حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى.

وأسفرت الحملة عن المرور والتفتيش على 4 أماكن لتصنيع حلوى «الجلاب»، حيث تبين عدم صلاحية تلك الأماكن للترخيص لعدم استيفائها الاشتراطات القانونية والصحية، وتم تحرير محضر فواتير خاص بعدد 15 شيكارة بيكربونات صوديوم زنة الواحدة 25 كجم تُستخدم في التصنيع، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، ومحضر آخر لعدم الإعلان عن البيانات القانونية للمنشآت.



قنا تختتم حملة الأضاحي بتوزيع 127رأس ماشية على 21 ألف أسرة

اختتمت مؤسسة "مصر الخير" بمحافظة قنا، برعاية اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أعمال حملة الأضاحي خلال أيام التشريق، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، وبالتنسيق الكامل مع مديرية الطب البيطري، ومديرية التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، بما يضمن تنفيذ أعمال الذبح والتوزيع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الصحية.

وشهدت الحملة انتشارًا واسعًا داخل محافظة قنا، حيث جرى تنفيذ أعمال الحملة في 9 مراكز إدارية، واستهداف 90 قرية ونجع تابع بالوحدات القروية، من خلال التعاون مع 84 جمعية أهلية شريكة، بما يعكس قوة الشراكة المجتمعية وحرص المؤسسة على وصول الدعم إلى الأسر الأكثر استحقاقًا بصورة عادلة ومنظمة.

