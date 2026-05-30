قنا تختتم حملة الأضاحي بتوزيع 127رأس ماشية على 21 ألف أسرة

يوسف رجب

اختتمت مؤسسة "مصر الخير" بمحافظة قنا، برعاية اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أعمال حملة الأضاحي خلال أيام التشريق، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، وبالتنسيق الكامل مع مديرية الطب البيطري، ومديرية التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، بما يضمن تنفيذ أعمال الذبح والتوزيع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الصحية.

وشهدت الحملة انتشارًا واسعًا داخل محافظة قنا، حيث جرى تنفيذ أعمال الحملة في 9 مراكز إدارية، واستهداف 90 قرية ونجع تابع بالوحدات القروية، من خلال التعاون مع 84 جمعية أهلية شريكة، بما يعكس قوة الشراكة المجتمعية وحرص المؤسسة على وصول الدعم إلى الأسر الأكثر استحقاقًا بصورة عادلة ومنظمة.

وفي إطار الالتزام الكامل بالضوابط الصحية والبيطرية، تم تنفيذ أعمال الذبح والتجهيز داخل 6 مجازر معتمدة على مستوى المحافظة، حيث جرى ذبح وتجهيز 127 رأسًا من الأضاحي تحت إشراف بيطري متخصص، لضمان سلامة اللحوم وجودتها قبل توزيعها على المستحقين.

وحققت الحملة أثرًا مجتمعيًا واسعًا، إذ استفادت منها 21,380 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بإجمالي 85,520 مستفيدًا في مختلف قرى ومراكز محافظة قنا، في خطوة تؤكد التزام مؤسسة مصر الخير بدورها التنموي والإنساني، وسعيها المستمر إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجًا، وإدخال البهجة إلى بيوتهم خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور خالد عمران، مدير مؤسسة مصر الخير بمحافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر، بأن النجاح الذي حققته حملة الأضاحي بمحافظة قنا، جاء نتيجة لتضافر الجهود والتنسيق المستمر بين المؤسسة والأجهزة التنفيذية والشركاء المحليين، مشيرًا إلى حرص المؤسسة على تنفيذ جميع مراحل الحملة وفق أعلى معايير الجودة والشفافية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة.

وأضاف عمران، أبن مؤسسة مصر الخير تواصل جهودها التنموية والاجتماعية، لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية، انطلاقًا من رسالتها الهادفة إلى تعزيز قيم التكافل المجتمعي وتحقيق أثر إيجابي ومستدام داخل المجتمعات المحلية.


