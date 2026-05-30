الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ضبط محطات وقود جمعت 12 ألف لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء في قنا

يوسف رجب

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، بالاشتراك مع اللجنة المشكلة من وزارة التموين، من ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة، وتحرير عدة محاضر جنح ضد منشآت مخالفة في مركز نجع حمادي، وذلك خلال حملة رقابية مكبرة لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة تهريب السلع الاستراتيجية.

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إن الحملة نجحت في تحرير محاضر جنح بنجع حمادي، ضد أحد المسئولين عن محطات الوقود، لإثبات عدم انتظام القيد في سجل 21 بترول، وتجميع كمية قدرها 5855 لتر سولار بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء.

وأضاف وكيل وزارة التموين بقنا أن الحملة أسفرت أيضًا عن تحرير محضر ضد محطة وقود أخرى، لعدم انتظام القيد بالسجل البترولي، وتجميع نحو 6118 لتر سولار، كما تم تحرير محضر ضد صاحب مستودع بوتاجاز، لعدم مزاولة النشاط بانتظام، والامتناع عن الإعلان عن أسعار الأسطوانات خارج المستودع للمواطنين.

وشدد القط على عدم التهاون مع أي تلاعب بأقوات المواطنين أو تهريب السلع المدعمة، موجهًا باستمرار الحملات المكثفة ضد المخالفين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

من جانبه، وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، باستمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على جميع الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية بجميع مراكز المحافظة، تزامناً مع عطلة عيد الأضحى المبارك، لضمان توافر السلع الأساسية واللحوم ومطابقتها للمواصفات، والضرب بيد من حديد على يد كل من يحاول استغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار خلال أيام العيد.
 



 

