قنا : ضبط 21 كلبًا من أجل التطهير والتعقيم والتحصين في الشيلتر

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف حملات التحصين والتعامل مع الكلاب الضالة بمدينة قنا الجديدة، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة للحفاظ على الصحة العامة، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين تماشيًا مع المعايير الإنسانية والرفق بالحيوان.

وفي هذا السياق، تمكنت حملة مكبرة من مديرية الطب البيطري، بقيادة الدكتور أحمد نصر، مدير إدارة قنا البيطرية، والدكتورة أسماء صابر مدير إدارة التراخيص والتعامل مع الحيوانات الخطرة، والدكتور أشرف ألبرت ناشد، مدير التقصي والتحري الوبائي ومسؤول الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، وبالتنسيق المشترك مع فريق عمل جمعية الهلال الأحمر المصري، ومسؤولي جهاز مدينة قنا الجديدة، من ضبط 21 كلبًا ضالاً بطرق آمنة لا تشكل خطراً على سلامتها.

وقال الدكتور أحمد نصر، مدير إدارة قنا البيطرية، إنه تم نقل جميع الكلاب التي تم ضبطها إلى الملجأ المخصص "الشيلتر"، تمهيدًا لإخضاعها للفحص الطبي البيطري وبدء عمليات التطعيم والتحصين اللازمة، وذلك بهدف الحد من انتشار الأمراض المشتركة وتأمين الأحياء السكنية بالمدينة وفق خطة علمية وبيئية.

وأكد نصر، بأن "الشيلتر" هو مجرد مكان مؤقت لجمع الكلاب تمهيداً لعملية التطهير والتعقيم والتحصين ضد مرض السعار، ومن ثم إطلاقها مرة أخرى في المناطق الخاصة بها، وليس كما يعتقد البعض أنه مقر إقامة دائم للكلاب.



وأوضح مدير إدارة قنا البيطرية، بأن الهدف الأساسي من هذه الآلية العلمية هو توفير الحماية الكاملة لسلامة المواطنين وأطفالهم في شوارع المدينة دون الإخلال بالنظام البيئي أو اللجوء للطرق التقليدية الضارة.

