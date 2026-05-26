محافظ قنا يشدد على تكثيف الحملات لإزالة التعديات خلال عيد الأضحى

قال اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إن الأجهزة التنفيذية، وضعت خطة محكمة لمتابعة أي أعمال بناء مخالف بجميع القرى والنجوع والمدن، طوال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية.

وأوضح الببلاوي، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والوحدات المحلية، وتشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية تعمل على مدار الساعة لربطها بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة.

وأكد محافظ قنا، أنه لن يسمح بتهاون أو تقصير أي مسؤول في أداء واجبه خلال فترة العيد، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية رادعة تجاه المقصرين، لضمان فرض سيادة القانون وحماية مقدرات الدولة.

وشدد الببلاوى، على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفة يتم رصدها، حفاظًا على هيبة الدولة، وتطبيق القانون، وإزالتها في المهد، من خلال تنسيق كامل بين الوحدات المحلية، وجهات الولاية، لضمان سرعة التحرك والتعامل مع تلك الحالات.

كما ناشد محافظ قنا، المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وعدم محاولات البناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشيرًا إلى أن وعي المواطن هو الركيزة الأساسية في الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء العشوائى.