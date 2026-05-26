علامات فساد اللحمة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى

مع ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى، يحرص كثير من الأشخاص على التأكد من سلامة اللحوم قبل الطهي أو التخزين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي قد تسرّع من فساد اللحمة إذا لم يتم التعامل معها بطريقة صحيحة.

ويؤكد الطبيب البيطري سيد سلام من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هناك علامات واضحة تكشف فساد اللحوم أو عدم صلاحيتها للاستهلاك، بعضها يظهر مباشرة بعد الذبح، بينما تظهر علامات أخرى خلال ساعات قليلة نتيجة التخزين الخاطئ أو التلوث.

تغير لون اللحمة بشكل غير طبيعي

علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى

اللون الطبيعي للحوم الطازجة يكون:

أحمر فاتح أو ورديًا قليلًا

متجانسًا دون بقع غريبة

لكن إذا تحولت اللحمة إلى:

اللون الأخضر

الرمادي الداكن

الأسود

أو ظهرت بقع غريبة

فقد يكون ذلك مؤشرًا على بداية الفساد أو نمو البكتيريا.

الرائحة الكريهة أهم علامة

الرائحة من أسرع الطرق لاكتشاف فساد اللحوم، فاللحمة السليمة تكون رائحتها طبيعية وخفيفة.

أما إذا ظهرت:

رائحة حامضة

رائحة نفاذة قوية

رائحة تشبه العفن أو الأمونيا

فهذه من أخطر علامات فساد اللحمة ويجب عدم تناولها.

الملمس اللزج أو المخاطي

اللحمة الطازجة تكون متماسكة نسبيًا، لكن عند فسادها قد يصبح سطحها:

لزجًا

مخاطيًا

شديد النعومة بشكل غير طبيعي

وهي علامة على نمو البكتيريا وتلف اللحوم.

انتفاخ اللحمة أو تغير شكلها

في بعض الحالات قد تظهر فقاعات أو انتفاخات غير طبيعية نتيجة تكوّن الغازات داخل الأنسجة بسبب البكتيريا، وهنا يجب التخلص من اللحمة فورًا.

خروج سوائل غريبة

نزول كمية بسيطة من السوائل أمر طبيعي بعد الذبح، لكن إذا كانت السوائل:

داكنة جدًا

ذات رائحة كريهة

كثيفة أو لزجة

فقد يدل ذلك على فساد اللحوم.

فساد الكبدة والأحشاء أسرع

الأحشاء الداخلية مثل:

الكبدة

الكرشة

الكلاوي

تفسد بسرعة أكبر من اللحوم العادية، خاصة إذا تُركت في الحرارة لفترات طويلة دون تنظيف أو تبريد.

هل تغير اللون دائمًا يعني فساد اللحمة؟

ليس بالضرورة، فبعض التغيرات البسيطة قد تحدث نتيجة تعرض اللحمة للهواء أو التبريد، لكن المشكلة تكون عند اجتماع:

تغير اللون

الرائحة السيئة

الملمس اللزج

معًا.

أخطاء شائعة تسبب فساد اللحوم في العيد

هناك أخطاء يقع فيها البعض بعد الذبح مباشرة، منها:

وضع اللحمة في أكياس وهي ساخنة

تخزينها فورًا دون تهويتها

ترك اللحوم في المطبخ لساعات

تعريضها للشمس

عدم تنظيف الأدوات جيدًا

كل هذه العوامل تساعد على نمو البكتيريا بسرعة.

الطريقة الصحيحة لحفظ اللحمة بعد الذبح

ينصح الأطباء البيطريون بـ:

ترك اللحمة تبرد أولًا في مكان نظيف وجيد التهوية

عدم تكديس القطع فوق بعضها

تقسيم اللحمة في أكياس صغيرة

وضعها في الثلاجة أو الفريزر بسرعة بعد التهوية

كما يفضل عدم غسل اللحمة قبل التخزين حتى لا تزيد الرطوبة ونمو البكتيريا.

متى يجب التخلص من اللحمة فورًا؟

يجب عدم المخاطرة وتناول اللحوم إذا ظهرت:

رائحة كريهة

لزوجة واضحة

تغيرات شديدة في اللون

علامات عفن

انتفاخ غير طبيعي

لأن تناول اللحوم الفاسدة قد يسبب تسممًا غذائيًا خطيرًا.

نصيحة مهمة في عيد الأضحى

الحرص على نظافة الذبح والتخزين السليم للحوم يساعد على الحفاظ على جودة الأضحية وسلامة الأسرة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال أيام العيد، لذلك يجب الانتباه جيدًا لأي علامات غير طبيعية تظهر على اللحمة بعد الذبح مباشرة.