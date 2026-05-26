قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عودة للتراجع من جديد.. أسعار الذهب تفاجئ المصريين في وقفة عيد الأضحى
الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك البحرين للتهنئة بعيد الأضحى
الرئيس السيسي لملك البحرين: نثمن تهنئتكم بالعيد ونتمنى دوام الأمن والاستقرار للشعب الشقيق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة
وسط أجواء شديدة الحرارة.. توزيع مظلات وأكياس ثلج على حجاج عرفات
منتخب روسيا.. تعرف على منافس مصر في بروفة قوية قبل السفر للمونديال
فى أجواء روحانية بعرفات.. حجاج القرعة: الدولة وفرت لنا رحلة حج استثنائية
الإسعاف والطوارئ: شهداء ومصابون في قصف للاحتلال استهدف سيارة مدنية بغزة
تسلل مسيرة أطلقها حزب الله.. صفارات الإنذار تدوي في عدة مستوطنات إسرائيلية
إحتفال وهمي.. واقعة طريفة في تتويج ريفيرز يونايتد النيجيري بلقب الدوري|صور
خطبة عرفة.. الحذيفي يدعو إلى التقوى ووحدة المسلمين والتمسك بالتوحيد في أعظم المشاهد.. لا شعارات سياسية أو نداءات حزبية بالحج
مجموعة مصر.. فيفا يتمسك بإقامة مباريات إيران في أمريكا رغم أزمة التأشيرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

علامات فساد اللحمة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى

علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى
علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى
أسماء عبد الحفيظ

مع ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى، يحرص كثير من الأشخاص على التأكد من سلامة اللحوم قبل الطهي أو التخزين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي قد تسرّع من فساد اللحمة إذا لم يتم التعامل معها بطريقة صحيحة.

ويؤكد الطبيب البيطري سيد سلام من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هناك علامات واضحة تكشف فساد اللحوم أو عدم صلاحيتها للاستهلاك، بعضها يظهر مباشرة بعد الذبح، بينما تظهر علامات أخرى خلال ساعات قليلة نتيجة التخزين الخاطئ أو التلوث.

تغير لون اللحمة بشكل غير طبيعي

علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى

اللون الطبيعي للحوم الطازجة يكون:

أحمر فاتح أو ورديًا قليلًا

متجانسًا دون بقع غريبة

لكن إذا تحولت اللحمة إلى:

اللون الأخضر

الرمادي الداكن

الأسود

أو ظهرت بقع غريبة

فقد يكون ذلك مؤشرًا على بداية الفساد أو نمو البكتيريا.

الرائحة الكريهة أهم علامة

الرائحة من أسرع الطرق لاكتشاف فساد اللحوم، فاللحمة السليمة تكون رائحتها طبيعية وخفيفة.

أما إذا ظهرت:

رائحة حامضة

رائحة نفاذة قوية

رائحة تشبه العفن أو الأمونيا

فهذه من أخطر علامات فساد اللحمة ويجب عدم تناولها.

الملمس اللزج أو المخاطي

اللحمة الطازجة تكون متماسكة نسبيًا، لكن عند فسادها قد يصبح سطحها:

لزجًا

مخاطيًا

شديد النعومة بشكل غير طبيعي

وهي علامة على نمو البكتيريا وتلف اللحوم.

انتفاخ اللحمة أو تغير شكلها

في بعض الحالات قد تظهر فقاعات أو انتفاخات غير طبيعية نتيجة تكوّن الغازات داخل الأنسجة بسبب البكتيريا، وهنا يجب التخلص من اللحمة فورًا.

خروج سوائل غريبة

نزول كمية بسيطة من السوائل أمر طبيعي بعد الذبح، لكن إذا كانت السوائل:

داكنة جدًا

ذات رائحة كريهة

كثيفة أو لزجة

فقد يدل ذلك على فساد اللحوم.

فساد الكبدة والأحشاء أسرع

الأحشاء الداخلية مثل:

الكبدة

الكرشة

الكلاوي

تفسد بسرعة أكبر من اللحوم العادية، خاصة إذا تُركت في الحرارة لفترات طويلة دون تنظيف أو تبريد.

هل تغير اللون دائمًا يعني فساد اللحمة؟

ليس بالضرورة، فبعض التغيرات البسيطة قد تحدث نتيجة تعرض اللحمة للهواء أو التبريد، لكن المشكلة تكون عند اجتماع:

تغير اللون

الرائحة السيئة

الملمس اللزج

معًا.

أخطاء شائعة تسبب فساد اللحوم في العيد

هناك أخطاء يقع فيها البعض بعد الذبح مباشرة، منها:

وضع اللحمة في أكياس وهي ساخنة

تخزينها فورًا دون تهويتها

ترك اللحوم في المطبخ لساعات

تعريضها للشمس

عدم تنظيف الأدوات جيدًا

كل هذه العوامل تساعد على نمو البكتيريا بسرعة.

الطريقة الصحيحة لحفظ اللحمة بعد الذبح

ينصح الأطباء البيطريون بـ:

ترك اللحمة تبرد أولًا في مكان نظيف وجيد التهوية

عدم تكديس القطع فوق بعضها

تقسيم اللحمة في أكياس صغيرة

وضعها في الثلاجة أو الفريزر بسرعة بعد التهوية

كما يفضل عدم غسل اللحمة قبل التخزين حتى لا تزيد الرطوبة ونمو البكتيريا.

متى يجب التخلص من اللحمة فورًا؟

يجب عدم المخاطرة وتناول اللحوم إذا ظهرت:

رائحة كريهة

لزوجة واضحة

تغيرات شديدة في اللون

علامات عفن

انتفاخ غير طبيعي

لأن تناول اللحوم الفاسدة قد يسبب تسممًا غذائيًا خطيرًا.

نصيحة مهمة في عيد الأضحى

الحرص على نظافة الذبح والتخزين السليم للحوم يساعد على الحفاظ على جودة الأضحية وسلامة الأسرة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال أيام العيد، لذلك يجب الانتباه جيدًا لأي علامات غير طبيعية تظهر على اللحمة بعد الذبح مباشرة.

عيد الأضحى اللحمة فساد اللحمة علامات فساد اللحمة علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سورة تقرأ يوم عرفة

أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

بدأ يوم عرفة 2026 الآن.. اغتنمه بأفضل 100 دعاء مستجاب.. و10 أعمال تدخلك الجنة

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

الدعاء يوم عرفة

متى يبدأ الدعاء يوم عرفة ومتى ينتهي؟.. الآن ويستجاب في 7 أوقات

الدواجن

قبل العيد بساعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

دعاء النبي يوم عرفة .. 40 كلمة جامعة للخيرات رددها الرسول لا تتركها حتى المغرب

جبل عرفات

قصة جبل عرفات ولماذا يقف عليه الحجاج وسبب تسميته بهذا الاسم؟ معلومات تهمك

احمد عز والسقا

مدحت العدل يناشد أحمد عز والسقا: أنتم فين من دعم الزمالك؟

ترشيحاتنا

فيلم أسد

إعلان تشويقي جديد لفيلم أسد بمناسبة عيد الأضحى

ياسمين عبد العزيز

وسط أجواء روحانية.. ياسمين عبد العزيز تؤدي مناسك الحج

ريم العدل

ريم العدل: فيلم أسد كان تحديا كبيرا وجهزنا أزياءً لـ 3000 شخص

بالصور

5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل

5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل
5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل
5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل

علامات فساد اللحمة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى

علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى
علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى
علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى

كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى

كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى
كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى
كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى

بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟

بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟
بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟
بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد