الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـ هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم، الثلاثاء، أجواءً ربيعية مستقرة، دون أي ارتفاعات في درجات الحرارة، موضحة أن درجات الحرارة الحالية أقل من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، إن درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة خلال ساعات النهار تسجل 30 درجة مئوية، فيما تتراوح درجات الحرارة في المحافظات الساحلية بين 25 و29 درجة، بينما تسجل محافظتا الأقصر وأسوان نحو 36 درجة.

الأرصاد

وأضافت أن الأجواء خلال ساعات الليل تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مع إحساس بالبرودة نسبيًا في المناطق الجديدة والمفتوحة، مشيرة إلى وجود نشاط للرياح على أغلب المحافظات بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة الصغرى خلال الليل في القاهرة الكبرى تتراوح بين 18 و19 درجة، فيما تسجل بعض المناطق نحو 16 درجة، مؤكدة أن الأجواء الليلية ستكون معتدلة وممتعة، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على المناطق الساحلية دون تأثير على الأنشطة اليومية.

اضطراب حركة الملاحة

وحذرت من اضطراب حركة الملاحة البحرية، موضحة أن ارتفاع الأمواج يتراوح بين مترين و3.5 متر، داعية المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة مع انتشار الشبورة المائية خلال ساعات الصباح في الفترة المقبلة.