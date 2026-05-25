طقس العيد| الأرصاد الجوية توجه 3 نصائح هامة للمواطنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة طقس العيد المتوقعة من الأربعاء 27 مايو إلى الأحد 31 مايو الجاري، ليسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة الكبري وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة إلى مائل للبرودة ليلاً.

الظواهر الجوية المتوقعة خلال طقس العيد



أفادت هيئة الأرصاد الجوية، أن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء إلى الأحد القادم، شبورة مائية من 4 إلى 8 على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبري وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.



أشارت إلى فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.



ونوهت هيئة الأرصاد ، عن مجموعة من النصائح والإرشادات كالتالي:



القيادة على الطرق بهدوء وحذر في فترة الصباح الباكر مع وجود شبورة

تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة وقت الظهيرة

الأجواء تسمح بممارسة كافة الأنشطة اليومية والبحرية.

درجات الحرارة المتوقعة خلال عيد الأضحى 2026



طقس الأربعاء 27 مايو



القاهرة والوجه البحري: 31 للعظمى و19 للصغرى

السواحل الشمالية: 26 للعظمى و18 للصغرى

شمال الصعيد: 33 للعظمى و20 للصغرى

جنوب الصعيد: 37 للعظمى

طقس الخميس 28 مايو



القاهرة والوجه البحري: 32 للعظمى و20 للصغرى

السواحل الشمالية: 26 للعظمى و18 للصغرى

شمال الصعيد: 34 للعظمى و21 للصغرى

جنوب الصعيد: 38 للعظمى و25 للصغرى

طقس الجمعة 29 مايو



القاهرة والوجه البحري: 32 للعظمى و20 للصغرى

السواحل الشمالية: 26 للعظمى و18 للصغرى

شمال الصعيد: 34 للعظمى و21 للصغرى

جنوب الصعيد: 39 للعظمى و26 للصغرى

طقس السبت 30 مايو



طقس القاهرة والوجه البحري: 32 للعظمى و20 للصغرى



السواحل الشمالية: 27 للعظمى و19 للصغرى

شمال الصعيد: 35 للعظمى و21 للصغرى

جنوب الصعيد: 38 للعظمى و25 للصغرى

طقس الأحد 31 مايو



القاهرة والوجه البحري: 32 للعظمى و20 للصغرى

السواحل الشمالية: 27 للعظمى و19 للصغرى

شمال الصعيد: 35 للعظمى و21 للصغرى

جنوب الصعيد: 39 للعظمى و26 للصغرى

