عمرو أديب: قررت احتفل بالعيد بطريقتي.. وفوز الزمالك بالدوري مبهج

أكد الإعلامي عمرو أديب ، أن حلقة اليوم مفرحة ومبهجة وفوز الزمالك بلقب الدوري مبهج وأمر مفرح .

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" قررت احتفل بالعيد بطريقة عمرو أديب وإني أجيب لاعيبة الزمالك عشان أحتفل معاهم بالدوري ".



وتابع عمرو اديب:" انا قررت أجيب لاعيبة من الزمالك عشان نفرح والنادي الزمالك يستحق الاحتفال والزمالك يستحق إنك تقف جمبه".



وأكمل عمرو أديب :" نادي الزمالك حقق الفرحة والبهجة لجمهوره ونادي الزمالك مر عليه أساطير كثر ".



ولفت عمرو أديب :" نشهد اليوم احتفالية بنادي الزمالك والعيد فرحة واجمل فرحة غننا نحتفل بالدوري المصري وهيكون معانا انهاردة خوان بيزيرا والونش "، مضيفا:" خوان بيزيرا يعني الترقيص".

