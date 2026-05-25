حالة الطقس غدًا وقفة عرفة.. عودة الأمطار على هذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدًا الثلاثاء 26 مايو 2026، الذي يوافق وقفة يوم عرفة المبارك، حيث تشهد البلاد طقسًا متعدد التباينات بين المناطق المختلفة، مع فرص لسقوط أمطار ونشاط للرياح وتكوّن شبورة مائية في الصباح الباكر.





وتأتي حالة الطقس غدًا في توقيت مهم، حيث يقضي الملايين من حجاج بيت الله الحرام وقفة عرفة على جبل الرحمة، بينما يستعد المصريون في الداخل لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ما يجعل متابعة التوقعات الجوية أمرًا ضروريًا للمواطنين الذين يخططون للسفر أو الخروج في أول أيام العيد.



تفاصيل حالة الطقس غدًا وقفة عرفة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي أن حالة الطقس غدًا ستشهد تباينًا واضحًا في درجات الحرارة بين المناطق الساحلية والداخلية والجنوبية، وجاءت التفاصيل كالتالي:

درجة الحرارة المتوقعة نهارًا:

معتدل الحرارة في الصباح الباكر: على جميع الأنحاء.

على جميع الأنحاء. مائل للحرارة: على السواحل الشمالية (الإسكندرية، مطروح، دمياط، بورسعيد).

على السواحل الشمالية (الإسكندرية، مطروح، دمياط، بورسعيد). حار: على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد. شديد الحرارة: على جنوب الصعيد (أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج).

درجة الحرارة المتوقعة ليلاً:

معتدل الحرارة إلى مائل للبرودة: على معظم الأنحاء.

الشبورة المائية.. تحذير للمسافرين صباحًا

من أبرز ملامح حالة الطقس غدًا تكوّن شبورة مائية تؤثر على حركة السير على الطرق، من الساعة 4 صباحًا حتى 8 صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ويفضل تأجيل السفر غير الضروري خلال هذه الساعات أو توخي الحذر الشديد.



نشاط الرياح وإثارة الرمال

تشير حالة الطقس غدًا إلى نشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء، تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كيلومترًا في الساعة على أغلب الأنحاء.

قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر وبعض المناطق المكشوفة من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار وفقًا للأرصاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدًا تتضمن فرصًا لسقوط أمطار، ولكنها محدودة وضعيفة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

أمطار خفيفة: على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. رذاذ خفيف غير مؤثر: على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عن تكون بعض السحب المنخفضة.

على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عن تكون بعض السحب المنخفضة. تنبيه: الأمطار غير متوقعة أن تكون غزيرة أو تؤثر على حركة الحياة اليومية.

اضطراب الملاحة البحرية

أضافت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس غدًا تشهد اضطرابًا في الملاحة البحرية على بعض المناطق، ويُنصح الصيادون والعاملون في البحر بتوخي الحذر:

المناطق المتأثرة: سواحل البحر الأحمر، خليج السويس، وخليج العقبة.

سرعة الرياح: من 40 إلى 60 كيلومترًا في الساعة.

ارتفاع الأمواج: من 2 إلى 3.5 متر.

درجات الحرارة العظمى والصغرى غدًا

في إطار متابعة حالة الطقس غدًا، نقدم لكم بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة في أشهر المدن المصرية:

المدينة العظمى الصغرى القاهرة الكبرى 30 19 الإسكندرية 26 18 العلمين 25 17 مطروح 24 17 السلوم 25 16 رأس سدر 31 20 الغردقة 34 24 شرم الشيخ 34 24 أسوان 37 24 الأقصر 36 23 قنا 36 23 سوهاج 34 20 أسيوط 33 19

