قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا تقلقوا | رسالة عاجلة من بنوك مصر بشأن أزمة السيولة بماكينات ATM
أنا بشم الطشة الأيام دي .. عمرو أديب : لازم فتة بعد صلاة العيد وتنام على جمبك اليمين وتتشاهد
بعد هدم قصر قرطام.. عقوبة البناء المخالف علي طرح النيل
ناقد رياضي: محمد عبد المنعم ضمن المرشحين للخروج من قائمة المونديال
اتفاق كارثي .. زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم المفاوضات بين أمريكا وإيران
أعمال يوم عرفة لغير الحاج.. اغتنم خير أيام الدينا بـ7 عبادات
نجل عبد الرحمن أبو زهرة: علاقة والدي بالسوشيال ميديا كانت شبه منعدمة
عمر جابر عن التتويج بالدوري: جمهور نادي الزمالك يستحق إننا نضحي عشانه
قائمة منتخب قطر لكأس العالم 2026
شقيق الونش: جمهور الزمالك سبب رئيسي في تتويج الزمالك ببطولة الدوري
ضبط 5 طلاب بالثانوية اقتحموا مدرستهم بدراجات نارية في القليوبية
تركي آل الشيخ يكشف عن زيارته لمنزل أحمد حلمي ومنى زكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس غدًا وقفة عرفة.. عودة الأمطار على هذه المناطق

حالة الطقس غدًا وقفة عرفة
حالة الطقس غدًا وقفة عرفة
عبد العزيز جمال

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدًا الثلاثاء 26 مايو 2026، الذي يوافق وقفة يوم عرفة المبارك، حيث تشهد البلاد طقسًا متعدد التباينات بين المناطق المختلفة، مع فرص لسقوط أمطار ونشاط للرياح وتكوّن شبورة مائية في الصباح الباكر.

 

وتأتي حالة الطقس غدًا في توقيت مهم، حيث يقضي الملايين من حجاج بيت الله الحرام وقفة عرفة على جبل الرحمة، بينما يستعد المصريون في الداخل لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ما يجعل متابعة التوقعات الجوية أمرًا ضروريًا للمواطنين الذين يخططون للسفر أو الخروج في أول أيام العيد.
 

حالة الطقس اليوم الاثنين

تفاصيل حالة الطقس غدًا وقفة عرفة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي أن حالة الطقس غدًا ستشهد تباينًا واضحًا في درجات الحرارة بين المناطق الساحلية والداخلية والجنوبية، وجاءت التفاصيل كالتالي:

درجة الحرارة المتوقعة نهارًا:

  • معتدل الحرارة في الصباح الباكر: على جميع الأنحاء.
  • مائل للحرارة: على السواحل الشمالية (الإسكندرية، مطروح، دمياط، بورسعيد).
  • حار: على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.
  • شديد الحرارة: على جنوب الصعيد (أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج).

درجة الحرارة المتوقعة ليلاً:

  • معتدل الحرارة إلى مائل للبرودة: على معظم الأنحاء.

الشبورة المائية.. تحذير للمسافرين صباحًا

من أبرز ملامح حالة الطقس غدًا تكوّن شبورة مائية تؤثر على حركة السير على الطرق، من الساعة 4 صباحًا حتى 8 صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ويفضل تأجيل السفر غير الضروري خلال هذه الساعات أو توخي الحذر الشديد.
 

شبورة ـ أرشيفية

نشاط الرياح وإثارة الرمال

تشير حالة الطقس غدًا إلى نشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء، تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كيلومترًا في الساعة على أغلب الأنحاء.

قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر وبعض المناطق المكشوفة من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار وفقًا للأرصاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدًا تتضمن فرصًا لسقوط أمطار، ولكنها محدودة وضعيفة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

  • أمطار خفيفة: على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
  • رذاذ خفيف غير مؤثر: على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عن تكون بعض السحب المنخفضة.
  • تنبيه: الأمطار غير متوقعة أن تكون غزيرة أو تؤثر على حركة الحياة اليومية.

اضطراب الملاحة البحرية

أضافت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس غدًا تشهد اضطرابًا في الملاحة البحرية على بعض المناطق، ويُنصح الصيادون والعاملون في البحر بتوخي الحذر:

المناطق المتأثرة: سواحل البحر الأحمر، خليج السويس، وخليج العقبة.

سرعة الرياح: من 40 إلى 60 كيلومترًا في الساعة.

ارتفاع الأمواج: من 2 إلى 3.5 متر.

درجات الحرارة العظمى والصغرى غدًا

في إطار متابعة حالة الطقس غدًا، نقدم لكم بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة في أشهر المدن المصرية: 

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة الكبرى3019
الإسكندرية2618
العلمين2517
مطروح2417
السلوم2516
رأس سدر3120
الغردقة3424
شرم الشيخ3424
أسوان3724
الأقصر3623
قنا3623
سوهاج3420
أسيوط3319
حالة الطقس الآن.. استمرار الرمال المثارة وتدهور الرؤية والأرصاد تحذر

نصائح للمواطنين:

  • توخي الحذر أثناء القيادة صباحًا بسبب الشبورة.
  • متابعة النشرات الجوية أولاً بأول.
  • عدم التعرض المباشر للرياح المثيرة للرمال خاصة في البحر الأحمر والمناطق المكشوفة.
  • أخذ ملابس مناسبة للفارق بين حرارة النهار وبرودة الليل.
الطقس غدًا حالة الطقس غدًا تفاصيل حالة الطقس غدًا وقفة عرفة حالة الطقس الطقس غدًا الثلاثاء 26 مايو 2026 الطقس غدًا وقفة عرفة وقفة يوم عرفة المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع في أسعار الذهب قبل العيد

ارتفع 240 جنيهًا في 24 ساعة.. أسعار الذهب تفاجئ المصريين وترتفع قبل العيد

التموين

منحة التموين 1600 جنيه .. تنبيه عاجل للموعد النهائي

أعلى شهادات ادخار في البنوك اليوم

هدية البنوك للمصريين قبل العيد.. شهادات إدخار متنوعة بعائد يصل لـ 37.5%

البنوك

بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك

الهام شاهين

أرملته هددت باللجوء للقضاء .. القصة الكاملة لحذف وصية هاني شاكر من حلقة إلهام شاهينl خاص

3000 جنيه بالبطاقة قبل العيد.. كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

3000 جنيه بالبطاقة قبل العيد.. كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

مدعى شق البحر

كان هيغرق هو وأنصاره.. شخص يدعي أنه سيشق البحر بعصاه والنتيجة صادمة

سعر الذهب

500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

احمد داوود

أحمد داوود: المنافسة لا تشغلني وأتمنى أن تنجح كل الأفلام المعروضة

وائل كفوري

بعد 48 ساعة.. شو مشتقلي لـ وائل كفوري تتخطى المليون مشاهدة

هنا الزاهد

بإطلالة كاجوال.. هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور

بالصور

رسميا .. مصر تتصدر أفريقيا في مبيعات السيارات الكهربائية خلال 2025

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

طريقة عمل الكرشة والفشة زي محلات السيدة

الفشة والكرشة
الفشة والكرشة
الفشة والكرشة

تفاصيل مشاركة فريق سباقات جامعة عين شمس للسيارات بمنافسات «فورملا الطلاب» ‏الدولية| خاص

فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس

5 سيارات موديل 2026 بمتوسط 2 مليون جنيه

5 سيارات
5 سيارات
5 سيارات

فيديو

أغنية رايحين لبيتك

المتحدة تطرح رايحين لبيتك إهداء بمناسبة عيد الأضحى وموسم الحج

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطلق عجيبة الدنيا دي .. أحدث أعماله الغنائية

حكاية بطل

حكاية بطل| قصة استشهاد ملازم أول إسلام محمد إسماعيل وأحمد فوزي عقل.. فيديو

سوليما

باللهجة المصرية.. اللبنانية سوليما تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان "في ناس"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد