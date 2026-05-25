بيزيرا : بحب الأكل المصري خاصة الكفتة والكشري

أكد خوان بيزيرا لاعب الزمالك، أنه يحب الاكل المصري، قائلا:" بحب الكفتة والكشري والحلويات المصرية ".

وقال بيزيرا في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :أنا معجب بإمام عاشور وهو لاعيب كبير وكرته مختلفة وانا عارف زيزو وشفته وهو موجود في الزمالك ".

وتابع بيزيرا:"كنت اشعر بألم بسيط في الامتار الأخيرة من مشوار الدوري لكن كان نفسي أشارك وألعب مع الزمالك وكنت بتدرب كثيرا للتغلب على الألم".

وتابع بيزيرا :" إحنا كنا بنلعب بروح الفريق حتى النهاية لكسب بطولة الدوري".

وأكمل خوان بيزيرا :" بعد صافرة النهاية في مباراة سيراميكا حسيت بشعور لا يوصف وكنت فرحان جدا ورأيت الجمهور فرحان وبيغني".