قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الري تؤكد تطبيق القانون لإزالة أي مخالفات على النيل دون استثناء أحد
وزيرا الخارجية والبترول: الترويج للمشروعات القومية الكبرى وجذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع الطاقة
مفاجأة في مجموعة مصر بالمونديال.. المكسيك تستضيف منتخب إيران بعد القرار الأمريكي
تأجيل أولى جلسات استئناف نجل ميدو على حكم حبسه
ضبط سائق في الجيزة بتهمة التحرش بسيدة والإتيان بأفعال منافية للحياء
كلمات أغنية بحرية .. ماذا قالت شيرين عبد الوهاب لـ محمد حماقي ؟ (فيديو)
ضبط 2 طن مجزءات دجاج مغسولة بالكلور بالإسماعيلية | صور
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس في إجازة عيد الأضحى
تشغيل كامل لمنظومة الإفراج الجمركي من ثاني أيام عيد الأضحى
تكبيرات عيد الأضحى .. اعرف الصيغة الصحيحة ورددها حتى آخر أيام التشريق
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 وقيمة الدعم الجديدة
مفيش طرد .. تحركات برلمانية جديدة في ملف الإيجار القديم | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منحة التموين 1600 جنيه .. تنبيه عاجل للموعد النهائي

التموين
التموين
عادل نصار

موعد لصرف منحة التموين الاستثنائية الحدث الأهم خلال الساعات القليلة الماضية لأصحاب التموين، وخاصة بعد قرار الحكومة الذي كشف عن مد صرف الدعم الإضافي للأسر المستحقة لمدة 4 أشهر متتالية.

منحة التموين

وكانت الحكومة قد أقرت صرف دعم إضافي بقيمة 400 جنيه شهريًا على البطاقات التموينية المستحقة، ليستمر من فبراير وحتى مايو 2026، بدلًا من شهرين فقط، ليصل إجمالي قيمة المنحة إلى 1600 جنيه لكل بطاقة مستفيدة.

وزارة التموين والتجارة الداخلية، كشف عن صرف المنحة بدأ رسميًا منذ 17 فبراير الماضي، ويستمر حتى يوم 31 مايو 2026، الذي يمثل آخر فرصة لصرف الدعم الإضافي وفق القرارات الحالية، مؤكدة أن لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي قرارات جديدة تتعلق بمد فترة الصرف بعد انتهاء شهر مايو.

ملايين المواطنين يستفيدون من المنحة

ويستفيد من الدعم الإضافي نحو 10 ملايين بطاقة تموينية، بإجمالي يصل إلى حوالي 25 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

ويأتي استمرار صرف المنحة في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة مع زيادة متطلبات الأسر واقتراب موسم عيد الأضحى المبارك.

التموين

إمكانية صرف المبلغ كاملًا دفعة واحدة
كما أتاحت الوزارة إمكانية صرف قيمة المنحة بشكل تراكمي، بحيث يمكن للمواطنين الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم خلال الأشهر الماضية صرف إجمالي الدعم مرة واحدة.

وتشمل المبالغ المتاحة للصرف:

800 جنيه.
1200 جنيه.
1600 جنيه كاملة.
وذلك بحسب عدد الأشهر التي لم يتم صرفها مسبقًا.

طرق معرفة الاستحقاق
وأشارت وزارة التموين إلى وجود عدة وسائل رسمية للاستعلام عن المنحة، من بينها:

رسائل نصية تصل إلى الهاتف المسجل باسم صاحب البطاقة.
ظهور قيمة الدعم على بون صرف الخبز.
الاستعلام الإلكتروني عبر بوابة دعم مصر باستخدام رقم البطاقة التموينية والرقم القومي.
الفئات المستحقة للدعم
وتشمل الفئات المستفيدة من المنحة:

المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
العمالة غير المنتظمة.
الأسر الأكثر احتياجًا.
الأرامل والمطلقات.
المرأة المعيلة.
الأسر المسجلة ببرامج الحماية الاجتماعية.
السلع المتاحة ضمن المنحة
ويمكن للمواطنين استخدام قيمة الدعم في شراء احتياجاتهم الأساسية من المنافذ التموينية المختلفة، مثل:

الزيت والسكر والأرز.
المكرونة والبقوليات.
منتجات الألبان.
المنظفات.
الشاي والقهوة.
الدقيق والسلع الغذائية الأخرى.
ويتم الصرف من خلال بقالي التموين، ومنافذ جمعيتي، والمجمعات الاستهلاكية، وغيرها من المنافذ المعتمدة.

التموين صرف الدعم الدعم الإضافي صرف دعم إضافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

البنوك

بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك

ارتفاع في أسعار الذهب قبل العيد

ارتفع 240 جنيهًا في 24 ساعة.. أسعار الذهب تفاجئ المصريين وترتفع قبل العيد

الهام شاهين

أرملته هددت باللجوء للقضاء .. القصة الكاملة لحذف وصية هاني شاكر من حلقة إلهام شاهينl خاص

الذهب

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل مفاجأة لراغبي الشراء

التموين

منحة التموين 1600 جنيه .. تنبيه عاجل للموعد النهائي

مدعى شق البحر

كان هيغرق هو وأنصاره.. شخص يدعي أنه سيشق البحر بعصاه والنتيجة صادمة

ترشيحاتنا

أفضل ايربودز عزل ضوضاء في مصر

أفضل ايربودز لـ عزل الضوضاء في مصر بـ 1200 جنيه

جيب ورام

ثورة تقنية.. سيارات جيب ورام تتحول إلى هواتف ذكية على عجلات

مواصفات جهاز HP ZBook 8 G2a

قيمة استثنائية مقابل سعر.. إليك أهم مواصفات جهاز HP ZBook 8 G2a

بالصور

توضع في الشوربة والشاي.. عشبة غير متوقعة تقوى المناعة

المناعة
المناعة
المناعة

إيمان العاصي تتألق بإطلالة رياضية.. صور

إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية

لأصحاب الدايت.. 6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف
لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف
لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

لأطفالك.. طريقة عمل آيس كريم الكيوى

طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى

فيديو

سوليما

باللهجة المصرية.. اللبنانية سوليما تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان "في ناس"

شيرين

حماقي وشيرين عبد الوهاب يطرحان ديو بحرية من ألبوم سمعوني.. فيديو

نيازك من صنع البشر

نيازك بشرية تهدد الأرض .. ماذا وراء حطام الفضاء ؟

بيتزا البنتاجون

زحمة البيتزا تكشف أسرار الحرب.. نظرية غريبة تربك أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد