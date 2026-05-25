منحة التموين 1600 جنيه .. تنبيه عاجل للموعد النهائي

موعد لصرف منحة التموين الاستثنائية الحدث الأهم خلال الساعات القليلة الماضية لأصحاب التموين، وخاصة بعد قرار الحكومة الذي كشف عن مد صرف الدعم الإضافي للأسر المستحقة لمدة 4 أشهر متتالية.

منحة التموين

وكانت الحكومة قد أقرت صرف دعم إضافي بقيمة 400 جنيه شهريًا على البطاقات التموينية المستحقة، ليستمر من فبراير وحتى مايو 2026، بدلًا من شهرين فقط، ليصل إجمالي قيمة المنحة إلى 1600 جنيه لكل بطاقة مستفيدة.

وزارة التموين والتجارة الداخلية، كشف عن صرف المنحة بدأ رسميًا منذ 17 فبراير الماضي، ويستمر حتى يوم 31 مايو 2026، الذي يمثل آخر فرصة لصرف الدعم الإضافي وفق القرارات الحالية، مؤكدة أن لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي قرارات جديدة تتعلق بمد فترة الصرف بعد انتهاء شهر مايو.

ملايين المواطنين يستفيدون من المنحة

ويستفيد من الدعم الإضافي نحو 10 ملايين بطاقة تموينية، بإجمالي يصل إلى حوالي 25 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

ويأتي استمرار صرف المنحة في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة مع زيادة متطلبات الأسر واقتراب موسم عيد الأضحى المبارك.

التموين

إمكانية صرف المبلغ كاملًا دفعة واحدة

كما أتاحت الوزارة إمكانية صرف قيمة المنحة بشكل تراكمي، بحيث يمكن للمواطنين الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم خلال الأشهر الماضية صرف إجمالي الدعم مرة واحدة.

وتشمل المبالغ المتاحة للصرف:

800 جنيه.

1200 جنيه.

1600 جنيه كاملة.

وذلك بحسب عدد الأشهر التي لم يتم صرفها مسبقًا.

طرق معرفة الاستحقاق

وأشارت وزارة التموين إلى وجود عدة وسائل رسمية للاستعلام عن المنحة، من بينها:

رسائل نصية تصل إلى الهاتف المسجل باسم صاحب البطاقة.

ظهور قيمة الدعم على بون صرف الخبز.

الاستعلام الإلكتروني عبر بوابة دعم مصر باستخدام رقم البطاقة التموينية والرقم القومي.

الفئات المستحقة للدعم

وتشمل الفئات المستفيدة من المنحة:

المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

العمالة غير المنتظمة.

الأسر الأكثر احتياجًا.

الأرامل والمطلقات.

المرأة المعيلة.

الأسر المسجلة ببرامج الحماية الاجتماعية.

السلع المتاحة ضمن المنحة

ويمكن للمواطنين استخدام قيمة الدعم في شراء احتياجاتهم الأساسية من المنافذ التموينية المختلفة، مثل:

الزيت والسكر والأرز.

المكرونة والبقوليات.

منتجات الألبان.

المنظفات.

الشاي والقهوة.

الدقيق والسلع الغذائية الأخرى.

ويتم الصرف من خلال بقالي التموين، ومنافذ جمعيتي، والمجمعات الاستهلاكية، وغيرها من المنافذ المعتمدة.