قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3000 جنيه بالبطاقة قبل العيد.. كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026
الري تؤكد تطبيق القانون لإزالة أي مخالفات على النيل دون استثناء أحد
وزيرا الخارجية والبترول: الترويج للمشروعات القومية الكبرى وجذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع الطاقة
مفاجأة في مجموعة مصر بالمونديال.. المكسيك تستضيف منتخب إيران بعد القرار الأمريكي
تأجيل أولى جلسات استئناف نجل ميدو على حكم حبسه
ضبط سائق في الجيزة بتهمة التحرش بسيدة والإتيان بأفعال منافية للحياء
كلمات أغنية بحرية .. ماذا قالت شيرين عبد الوهاب لـ محمد حماقي ؟ (فيديو)
ضبط 2 طن مجزءات دجاج مغسولة بالكلور بالإسماعيلية | صور
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس في إجازة عيد الأضحى
تشغيل كامل لمنظومة الإفراج الجمركي من ثاني أيام عيد الأضحى
تكبيرات عيد الأضحى .. اعرف الصيغة الصحيحة ورددها حتى آخر أيام التشريق
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 وقيمة الدعم الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تشغيل كامل لمنظومة الإفراج الجمركي من ثاني أيام عيد الأضحى

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
ولاء عبد الكريم


أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، انتظام العمل بكل المنافذ الجمركية بصورة كاملة بدءًا من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بحيث تقتصر إجازة العيد بالجهات العاملة بمنظومة الإفراج الجمركي على يومي وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى فقط، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز كفاءة منظومة التجارة الخارجية وضمان استدامة تدفق السلع والبضائع عبر الموانئ المصرية، وتقليل زمن الإفراج الجمركي.
 

توجيهات وزارة الاستثمار
 

وجّه الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استمرار عمل خدماتها ضمن منظومة الإفراج الجمركي بكفاءة وانتظام اعتبارًا من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك؛ بما يسهم في الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد وتلبية احتياجات السوق المحلية. 

وأوضح أن هذه التوجيهات تأتي في إطار الحفاظ على انسيابية حركة الإفراج عن البضائع وعدم تأثر أنشطة الاستيراد والتصدير، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة انتظام سير العمل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي تحديات قد تطرأ خلال فترة الإجازة.
 

استمرار العمل الجمركي
 

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن جميع المنافذ الجمركية تعمل على مدار الساعة؛ للتيسير على المواطنين والمستثمرين، لافتًا إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تدفق البضائع والسلع بالموانئ الرئيسية طوال أيام العيد بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأضاف أنه سيتم بذل كل الجهد لضمان سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية بدءًا من ثاني أيام العيد، قائلاً: «كل التقدير لجهود زملائنا الهادفة لرفع كفاءة الأداء الجمركي».
 

استعداد سلامة الغذاء
 

ومن جانبه، أشار الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى أن الهيئة رفعت درجة الاستعداد القصوى خلال فترة العيد، مع استمرار التنسيق والتكامل مع الجهات المعنية بالموانئ والمنافذ المختلفة، بما يعزز انسيابية حركة التجارة واستمرار تدفق السلع الغذائية بصورة آمنة ومنتظمة. 

وأكد استمرار تواجد فرق العمل والإدارات الفنية المختصة بالموانئ والمنافذ على مدار أيام الإجازة اعتبارًا من ثاني أيام العيد، بما يضمن سرعة وكفاءة إنجاز أعمال الفحص والرقابة والإفراج عن الرسائل الغذائية، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير واشتراطات سلامة الغذاء حفاظًا على صحة المستهلك واستقرار سلاسل الإمداد.

الافراج الجمركي الجمارك المصرية سلامة الغذاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

البنوك

بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك

ارتفاع في أسعار الذهب قبل العيد

ارتفع 240 جنيهًا في 24 ساعة.. أسعار الذهب تفاجئ المصريين وترتفع قبل العيد

الهام شاهين

أرملته هددت باللجوء للقضاء .. القصة الكاملة لحذف وصية هاني شاكر من حلقة إلهام شاهينl خاص

التموين

منحة التموين 1600 جنيه .. تنبيه عاجل للموعد النهائي

الذهب

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل مفاجأة لراغبي الشراء

مدعى شق البحر

كان هيغرق هو وأنصاره.. شخص يدعي أنه سيشق البحر بعصاه والنتيجة صادمة

بالصور

توضع في الشوربة والشاي.. عشبة غير متوقعة تقوى المناعة

المناعة
المناعة
المناعة

إيمان العاصي تتألق بإطلالة رياضية.. صور

إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية

لأصحاب الدايت.. 6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف
لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف
لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

لأطفالك.. طريقة عمل آيس كريم الكيوى

طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى

فيديو

سوليما

باللهجة المصرية.. اللبنانية سوليما تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان "في ناس"

شيرين

حماقي وشيرين عبد الوهاب يطرحان ديو بحرية من ألبوم سمعوني.. فيديو

نيازك من صنع البشر

نيازك بشرية تهدد الأرض .. ماذا وراء حطام الفضاء ؟

بيتزا البنتاجون

زحمة البيتزا تكشف أسرار الحرب.. نظرية غريبة تربك أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد