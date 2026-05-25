منع إطعام الكلاب والقطط داخل مدينتي.. وعقوبات للمخالفين

ناشد جهاز مدينة مدينتي السكان الامتناع نهائيا عن وضع أو إلقاء الطعام للكلاب والقطط داخل المناطق السكنية أو بمحيط الكتل السكنية.

الكلاب الضالة

وأوضح الجهاز أن هذا التصرف يترتب عليه زيادة تجمعات الكلاب الضالة داخل الأحياء السكنية، بما يمثل خطراً على السكان ويؤثر على مستوى النظافة والراحة العامة.

إجراءات حاسمة

وأكد جهاز مدينتي أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها من خلال إدارات الأمن أو كاميرات المراقبة الداخلية بالمدينة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر الرسمية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مخالفة التعليمات

ونوه بأن مخالفة التعليمات المنظمة والحفاظ على البيئة العامة والنظافة قد تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية والعقوبات المقررة وفقاً للقانون.

وحث الجهاز السكان على الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة حفاظاً على سلامة وراحة جميع السكان، ودعماً للمظهر الحضاري للمدينة.