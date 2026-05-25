فرج عامر: «كاف» يمنح الزمالك مهلة أخيرة حتى 30 يونيو لإنهاء أزمات القيد

كشف فرج عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» طلب من الأهلي والزمالك وبيراميدز تجهيز الملفات الخاصة برخصة المشاركة الإفريقية للموسم الجديد.

وأوضح عامر أن «كاف» منح الأندية مهلة حتى 30 يونيو 2026، مشيرًا إلى أن الزمالك حصل على الوقت الكافي لإنهاء جميع أزماته المتعلقة بوقف القيد وتسوية القضايا النهائية، والتي تبلغ 16 قضية بقيمة تصل إلى 5.8 مليون دولار.

وأضاف أن عدم إنهاء الزمالك لجميع ملفاته وتسوية القضايا بشكل نهائي قبل الموعد المحدد، سيمنع النادي من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا أو أي بطولة إفريقية أخرى، مؤكدًا أن «كاف» أو أي جهة أخرى لن تتمكن من استثناء النادي من شروط الترخيص القاري.