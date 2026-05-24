فرج عامر: الجماهير «كلمة السر» لحل مشاكل القيد في الكرة المصرية

دعا المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، إلى تبني أفكار تمويلية مبتكرة لدعم الأندية المصرية، وعلى رأسها فكرة الاكتتاب الجماهيري لحل أزمات القيد داخل بعض الأندية، مؤكدًا أن هذه الآلية يمكن أن تساهم في معالجة العديد من المشكلات المالية المزمنة في كرة القدم المحلية.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، أنه يشجع الأفكار الإبداعية التي يراها حلولًا عملية لأزمات الدوري المصري، مشيرًا إلى أن فكرة الاكتتاب الجماهيري لحل أزمة قيد نادي الزمالك تُعد فكرة “جبارة وعملية”، ويمكن تطبيقها بسهولة عبر القاعدة الجماهيرية الكبيرة للنادي، باعتبارها تعبيرًا عن الانتماء والولاء.

وأضاف رئيس سموحة السابق أن هذه الفكرة يمكن أن تمتد لتشمل مختلف الأندية الشعبية، من خلال دعوة جماهيرها إلى التبرع قبل انطلاق الموسم الجديد، بما يساهم في توفير ميزانيات كافية لتكوين فرق قوية قادرة على المنافسة.

واختتم فرج عامر تصريحاته بالتأكيد على أن مشاركة الجماهير ماليًا قد تمثل أحد الحلول غير التقليدية لدعم الأندية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من فرق الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة.



