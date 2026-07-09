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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قناة السويس تختتم تدريب مهارات التوظيف وتكرّم المشاركين بشهادات الاجتياز

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية انجي هيبة

اختتم المركز الجامعي بجامعة قناة السويس  للتطوير المهني فعاليات تدريب مهارات التوظيف، والذي جاء في إطار حرص الجامعة على إعداد طلابها وتأهيلهم بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل، من خلال برامج تدريبية تجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبالإشراف العام للأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والإشراف التنفيذي للدكتور محمد عبد الجواد، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني.

وشهد البرنامج التدريبي، الذي حاضر فيه الدكتورة هبة الدناصوري، أخصائي التطوير المهني بالمركز الجامعي للتطوير المهني، تفاعلًا كبيرًا من الطلاب، حيث تضمن مجموعة من الأنشطة التطبيقية والتدريبات العملية التي استهدفت تنمية مهارات التوظيف، وتعزيز قدرات المشاركين في التواصل والعمل الجماعي، وصقل مهاراتهم المهنية بما يؤهلهم للمنافسة في سوق العمل بكفاءة وثقة.

واختتمت فعاليات التدريب بتوزيع شهادات اجتياز البرنامج على الطلاب الذين أتموا التدريب بنجاح، تقديرًا لالتزامهم ومشاركتهم الفاعلة طوال فترة التدريب، حيث قام بتسليم الشهادات الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد الجواد، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني، بحضور الدكتورة هبة الدناصوري، أخصائي التطوير المهني والمحاضر بالبرنامج.

وأكد القائمون على البرنامج أن المركز الجامعي للتطوير المهني يواصل تقديم حزمة متنوعة من البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة التي تستهدف تنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم للحياة المهنية، بما يتماشى مع رؤية جامعة قناة السويس في إعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وتعزز فرصهم في الحصول على وظائف متميزة وتحقيق النجاح في مسيرتهم المهنية.

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