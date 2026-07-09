محافظ الجيزة يشدد على روح الحماس والارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين

حرص الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة على تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤكدًا أن ما تشهده الدولة المصرية تحت قيادة فخامته يعكس حجم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية والتي أسهمت في تعزيز مكانة مصر ودورها الريادي إقليميًا ودوليًا .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة اليوم الخميس.



كما أشاد محافظ الجيزة بالمستوى الفني المتميز الذي ظهر عليه المنتخب المصري لكرة القدم خلال مشاركته ببطولة كأس العالم مهنئًا السيظ وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء بعثة المنتخب بمناسبة وصول الفريق إلى دور الـ١٦ والأداء المشرف الذي قدمه اللاعبون خلال البطولة.

واستهل المحافظ الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس التنفيذي الجدد عقب صدور قرارات تعيينهم وتوليهم مهام عملهم، وهم: معاوية أحمد حسن، رئيس مركز ومدينة العياط، وسلامة محمد عبدالمقصود، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، وبشير عبدالباسط فرج، رئيس مركز ومدينة البدرشين، وأمير عباس، رئيس مدينة الحوامدية، وباسم حمدي محمود، رئيس حي المنيرة، ووليد محمود محمد، رئيس حي المنيرة الغربية، وفوزي صابر علي، مدير مديرية العمل.

وهنأ محافظ الجيزة الأعضاء الجدد متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم مؤكدًا ضرورة الحفاظ على روح العمل والحماس والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كلٌ في نطاق موقعه ومسؤولياته.