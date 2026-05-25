مجدي طلبة: كنت أتمنى انضمام هؤلاء للمنتخب.. وتواجد عبد الكريم ليس مفاجأة

تحدث مجدي طلبة، نجم النادي الأهلي السابق، عن اختيارات حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لقائمة اللاعبين استعدادًا لمواجهة روسيا الودية، المقرر إقامتها الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إطار استعدادات الفراعنة لكأس العالم المقرر إقامته في المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مجدي طلبة، في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر فضائية TeN: "انضمام حمزة عبد الكريم، لاعب فريق الشباب بنادي برشلونة الإسباني، إلى قائمة المنتخب ليس مفاجأة بالنسبة لي، خاصة أن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، اعتاد على تقديم وجوه جديدة خلال جميع تجاربه التدريبية السابقة مع الزمالك والمصري البورسعيدي وغيرهما من الأندية، ونفس الأمر بالنسبة لأقطاي عبد الله، لاعب إنبي".



وأضاف: "كنت أتمنى انضمام مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت الفرنسي، إلى قائمة المنتخب، رغم أن أرقامه طوال الفترة الماضية لم تكن على المستوى المطلوب، لكنه عنصر مهم للغاية، وكان لا بد من وجوده حتى ولو بديلًا".

وتابع: "محمد شحاتة كان يستحق التواجد في قائمة المنتخب على حساب نبيل عماد دونجا، لاعب فريق النجمة السعودي، كما أن أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، أفضل من الثنائي مهدي سليمان، حارس مرمى الزمالك، ومحمد علاء، حارس مرمى الجونة، وكنت أتمنى أن يتواجد ضمن حسابات حسام حسن".