بعد أيام من محاولات إنقاذها.. مصرع الطفلة ملك عقب تناولها حبه الغلة السامة بالشرقية

لقيت الطفلة "ملك" والمعروفة إعلاميا بأخذها حبه الغلة القاتلة في الواقعة التي أثارت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية بمحافظة الشرقية مصرعها بعد أيام من مكوثها داخل العملية المركزة ومحاولة إنقاذها.

كانت التحريات اكدت أن الطفلة لم تتناول قرص الغلة بتحريض من زميلتها، وأن ما تردد بشأن إخبارها بأن الحبة تساعد على زيادة الوزن لم يثبت صحته في التحقيقات.

وأوضحت التحريات أن الطفلة كانت تمر بظروف نفسية سيئة إلى جانب معاناتها من نحافة، ما دفعها لمحاولة إنهاء حياتها، حيث تناولت قرص الغلة المتواجد داخل منزل أسرتها.

فيما قام والد الطفلة بنشر منشورا عبر صفحته علي مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه مع السلامة ياحبة عيوني في نعي منه لنجلته مطالباً بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.