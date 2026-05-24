بحضور وزيرة الثقافة.. افتتاح غرام في الكرنك على مسرح البالون الخميس المقبل

بدأ الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية البروفات النهائية للعرض المسرحي الغنائي غرام في الكرنك وذلك يوم الخميس المقبل "ثاني أيام عيد الأضحى المبارك".

يقام العرض الغنائي غرام في الكرنك تحت رعاية وبحضور معالي وزيرة الثقافة الدكتورة چيهان زكي وتوجيهاتها بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة الفنان أيمن الشيوي.

غرام في الكرنك عرض غنائي قصته مستوحاه من فيلم غرام في الكرنك الذي تم إنتاجه في عام 1967 وهو عرض يعبر عن الهوية المصرية.

أبطال العرض الغنائي غرام في الكرنك من راقصي وراقصات فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية .. رؤية موسيقية المايسترو محمود صادق .. ديكور محمد جابر .. إضاءة عز حلمي .. ملابس هبة جودة .. ماكياج إسلام عباس .. مونتير وفيديو ماكينج عبدالرحمن غريب .. مخرجان مساعدان محمد عمر وأحمد مصطفى .. تصميم إستعراضات محمود رضا .. رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم وإنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية.

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم مخرج عرض غرام في الكرنك في منتهى سعادتي ان يخرج العرض الغنائي غرام في الكرنك خلال فترة رئاستي للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية وشرف عظيم أن أكون مخرج هذا العرض الكبير لفرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية العريقة.