زيزو: كل ما بنيته مع نادي الزمالك يتم زرعه وحصاده الآن

قال أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك السابق، في تصريحات متداولة، حديثًا مثيرًا حول ما يمر به بعد رحيله عن القلعة البيضاء، مؤكدًا أن ما قدمه طوال فترته مع الفريق يتم “زرعه وحصاده الآن”.

أحمد سيد زيزو

وأضاف زيزو في تصريحاته:“كل ما بنيته مع نادي الزمالك يتم زرعه وحصاده الآن”.

وكان قد كشف أحمد مصطفى زيزو عن تفاصيل موقفه من تجديد عقده مع نادي الزمالك، مؤكدًا أن عدم الوصول لاتفاق مع إدارة النادي كان السبب الرئيسي في فتحه باب التفاوض مع عروض أخرى.

وقال زيزو في تصريحات إذاعية إنه “لم يتم تجديد العقد وهذا نصيب”، مشيرًا إلى أنه بدأ دراسة العروض الأخرى عندما شعر بأن استمراره داخل القلعة البيضاء لم يعد مضمونًا.

وأضاف: “كنت أعتقد أنني سأستمر مع الزمالك، وأن المفاوضات ستنجح في النهاية”، لافتًا إلى أن الأمور لم تسر بالشكل الذي كان يتوقعه، رغم رغبته في البقاء داخل الفريق.