نقيب التمريض تعلن جاهزية أطقم التمريض لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك

أعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، جاهزية أطقم التمريض بمختلف محافظات الجمهورية استعدادًا لفترة عيد الأضحى المبارك، مشيدة بالدور الكبير الذي تقوم به الكوادر التمريضية داخل المستشفيات وأقسام الطوارئ والرعاية المركزة والعمليات، إلى جانب مشاركتهم المستمرة في القوافل الطبية والمبادرات الصحية الموجهة لخدمة المواطنين خلال العيد.

وقالت نقيب التمريض إن هيئة التمريض تمثل أحد أهم أعمدة المنظومة الصحية، خاصة خلال الأعياد والمناسبات التي تشهد زيادة في معدلات التردد على المستشفيات والحالات الطارئة، مؤكدة أن الممرضين والممرضات يستعدون لتكثيف جهودهم خلال أيام العيد لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية بكفاءة وعلى مدار الساعة.

وأضافت أن دور التمريض لا يقتصر فقط على تقديم الرعاية داخل المستشفيات، بل يمتد إلى المشاركة الفعالة في المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض، والقوافل العلاجية والتوعوية التي تستهدف الوصول إلى المواطنين بمختلف المناطق، بما يعزز جهود الدولة في دعم الصحة العامة والوقاية من الأمراض.

وأوضحت الدكتورة كوثر محمود أن أطقم التمريض تلعب دورًا محوريًا في متابعة الحالات المرضية وتقديم الرعاية الطبية والنفسية للمرضى، إلى جانب دورهم الإنساني في بث الطمأنينة والدعم داخل المنشآت الصحية، مؤكدة أن التمريض المصري يواصل أداء رسالته الوطنية بكل إخلاص وتفانٍ.

وأشادت نقيب عام التمريض بالمستوى المهني والإنساني الذي تتمتع به الكوادر التمريضية المصرية، مؤكدة أن ما يقدمه أفراد هيئة التمريض يعكس الصورة المشرفة لـ«جيش مصر الأبيض»، الذي يظل حاضرًا في الصفوف الأولى لخدمة المرضى والحفاظ على صحة المواطنين في مختلف الظروف.

كما أكدت استمرار جهود النقابة في دعم أعضاء هيئة التمريض، والعمل على تطوير مهاراتهم العلمية والمهنية، بما يواكب التطور المستمر داخل المنظومة الصحية المصرية، ويساهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجهت الدكتورة كوثر محمود التهنئة إلى جموع هيئة التمريض بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، معربة عن تقديرها الكامل لما يبذلونه من جهد وعطاء في خدمة الوطن والمرضى، داعية الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها بالخير والصحة والسلام.