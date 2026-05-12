نقيب التمريض: الحفاظ على حياة المواطن بالنسبة للتمريض المصري قضية أمن قومي

علقت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض على إشادة منظمة الصحة العالمية بدور التمريض المصري في دعم مصابي غزة والسودان .

وقالت كوثر محمود في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" منظمة الصحة العالمية تتعاون معنا في تطوير اداء التمريض المصري ".

وتابعت كوثر محمود :" التمريض المصري حصل على شهادات دولية كثيرة، وتمريضنا متميز بأداؤه والتزامه وأخلاقه ".

وأكملت كوثر محمود :" راينا حجم مجهودات الدولة المصرية في دعم التمريض المصري ورأينا اداء متميز للتمريض المصري في كافة الظروف الصحية الصعبة التي مرت بها مصر خاصة في فترة جائحة كورونا".

ولفتت كوثر محمود :" الحفاظ على حياة المواطن بالنسبة للتمريض المصري قضية امن قومي".

وتابعت كوثر محمود :" المستشفيات المصرية استقبلت مجموعة من مصابي غزة والسودان والتمريض المصري قام بدوره على اكمل وجه في تقديم الرعاية الطبية لهم ويتم معاملتهم معاملة المريض المصري باعتبارهم أشقاء لنا ".