تعليم الشيوخ تطالب الحكومة بخطة عاجلة لإنقاذ التمريض

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور نبيل دعبس، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الحمامصي عضو مجلس الشيوخ بحزب الجبهة الوطنية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطوير معاهد التمريض وإشراك القطاع الخاص في دعم المنظومة، مع إحالة التوصيات إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد الحمامصي، في تصريحات صحفية له، أن ملف التمريض أصبح من القضايا العاجلة التي تتطلب تدخلًا سريعًا، في ظل التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، وعلى رأسها نقص الكوادر المؤهلة وتفاوت مستوى بعض الخريجين وضعف الإمكانيات داخل عدد من المعاهد الحكومية.

إنشاء وإدارة معاهد تمريض حديثة

وقال الحمامصي إن إشراك القطاع الخاص في إنشاء وإدارة معاهد تمريض حديثة سيسهم في توفير بيئة تعليمية وتدريبية أكثر تطورًا، مع تخفيف الضغط عن المستشفيات والمعاهد الحكومية، مشددًا على ضرورة خضوع تلك المعاهد لرقابة كاملة من الدولة والالتزام بالمعايير القومية للتعليم الصحي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تطوير منظومة التمريض لا ينعكس فقط على جودة الخدمة الصحية داخل مصر، لكنه يمثل أيضًا فرصة حقيقية لتأهيل كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل الخارجي، بما يدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة فرص العمل والتحويلات النقدية من الخارج.

وأشار الحمامصي إلى أن التوصيات التي تم الخروج بها من اللجنة تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة تمريض أكثر كفاءة، قادرة على دعم جهود الدولة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة ورفع مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.