كوثر محمود: لدينا 300 ألف ممرضة وجميعهن يستحقون التكريم

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، إنها تتقدم بالشكر لكل أفراد هيئة التمريض بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، مؤكدة حرصها على تكريم العناصر المتميزة في مختلف المحافظات حتى نهاية العام.

وأوضحت نقيب عام التمريض،أن عدد العاملين بقطاع التمريض في مصر يبلغ نحو 300 ألف، بينهم ما بين 230 إلى 250 ألفًا يعملون في القطاع الحكومي، مشيرة إلى أن أعداد العاملين كبيرة وتتمنى تكريمهم جميعًا.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان» الذي يقدمه جمال شعبان، أنها تقوم بجولات ميدانية بالمحافظات المختلفة، بما في ذلك شمال وجنوب سيناء، لتكريم الأطقم الطبية والتمريضية.

التمريض المصري يستحق التكريم

كما أشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التمريض ويقدم الدعم للعاملين به، مؤكدة أن التمريض المصري يستحق التكريم لما قدمه من جهود كبيرة، خاصة خلال فترة فيروس كورونا وما بعدها.