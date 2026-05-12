وزير الصحة: ما يميز التمريض المصري الجمع بين العلم والمهارة والإنسانية

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاحتفال باليوم العالمي للتمريض، الذي يُحتفل به في 12 مايو من كل عام، تحت شعار «دعم التمريض ينقذ حياة». ويوافق هذا التاريخ ذكرى ميلاد فلورنس نايتينجيل، رائدة التمريض الحديث، والذي بدأ الاحتفال الرسمي به منذ عام 1974 بقرار من المجلس الدولي للممرضات (ICN).

شهد الاحتفال حضور قيادات وزارية وطبية وبرلمانية وممثل منظمة الصحة العالمية، ونخبة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من أبطال التمريض من مختلف محافظات الجمهورية.

التمريض أحد أهم أعمدة المنظومة الصحية المصرية

‎وأكد الوزير في كلمته أن هذا اليوم يعبر عن التقدير والامتنان لجموع أعضاء هيئة التمريض، الذين يشكلون أحد أهم أعمدة المنظومة الصحية المصرية.

وأشاد بالدور الكبير للنقابة العامة للتمريض في دعم أعضائها، مؤكداً أن مهنة التمريض تحظى باهتمام كبير من الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة الأطقم الطبية والاستثمار في العنصر البشري.

‎وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن ما يميز التمريض المصري الجمع بين العلم والمهارة والرحمة الإنسانية، مشيراً إلى أن هيئة التمريض أثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية في الأزمات، وأن الدولة مستمرة في توفير برامج التدريب والتأهيل المستمر والتوسع في التخصصات المختلفة.

‎ومن جانبها، وجهت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المتواصل لأطقم التمريض، واستعرضت تطور منظومة التعليم التمريضي في مصر، داعية جموع الممرضين والممرضات إلى الاستمرار في التطوير الذاتي والالتزام بأخلاقيات المهنة.

‎كما أشادت المستشارة أمل عمارة، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بدور الممرضة المصرية كنموذج مشرف للمرأة المصرية، بينما أكد الدكتور حسام موافي أن نجاح المنظومة الصحية لا يتحقق إلا بوجود تمريض قوي يرافق المريض في كل لحظة.

‎واختتم الاحتفال بتكريم عدد من القيادات الطبية والتمريضية المتميزة تقديراً لجهودهم في تطوير المنظومة الصحية.