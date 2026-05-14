الفيلم الفرنسي L’âge d'or يثير الجدل فى قسم كلاسيكيات مهرجان كان

يواصل الفيلم الفرنسي L’âge d'or جذب الأنظار بعمل يمزج بين الواقع والخيال في معالجة سينمائية مختلفة لفترة القرن العشرين، ضمن فعاليات قسم كلاسيكيات كان في مهرجان كان السينمائي الدولي.

ويقدم المخرج الفرنسي بيرينجيه توين من خلال الفيلم قصة امرأة قوية ومتحررة، تعبر تحولات القرن العشرين بروح إنسانية خاصة، حيث يمزج العمل بين اللقطات الأرشيفية والسرد الدرامي ليعيد تقديم أفلام الحقبة الزمنية القديمة برؤية معاصرة ومبتكرة.

وشهدت الفعالية حضور أبطال الفيلم، وهم سهيلة يعقوب، فاسيلي شنايدر، ييلي يارا فيانيلو، وبيير أنطوان بيلون، إلى جانب المخرج بيرينجيه توين، والمنتجتين كارين روزنيفسكي وإنريكا كابرا، ومدير التصوير مارتن رو، والمونتير والمؤلف المشارك ريمي لانجلاد، إضافة إلى المؤلف الموسيقي سيليست توين.

ومن المقرر عرض الفيلم اليوم داخل قاعة أغنيس فاردا، ضمن برنامج العروض الخاصة بالقسم الكلاسيكي للمهرجان.

تفاصيل الجناح المصري

ويعكس الجناح المصري التزام منظمي وشركاء الجناح تجاه دعم السينما المصرية والعربية خارج مصر والعالم العربي، ويقام الجناح المصري في منطقة البانتييرو المطلة على الميناء القديم لمدينة كان، في الفترة من 12 إلى 23 مايو 2026.

ويأتي الجناح كمبادرة مشتركة بين ثلاثة من أبرز المؤسسات السينمائية في مصر: مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولجنة مصر للأفلام ومهرجان الجونة السينمائي، ليشكّل هذا التعاون مساحة مشتركة تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كقوة إبداعية فاعلة في المشهد السينمائي الدولي.

ويشارك رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في ندوة خاصة بعنوان "أعمال غير اعتيادية: النمو والابتكار في مشهد متغير"، مع كل من: بافي ياسين مؤسسة ورئيسة لجنة كردستان للأفلام، وزيد شاكر المدير التنفيذي المكلف لـ "فيلم العلا"، وهناء العمير مخرجة ورئيسة مجلس إدارة جمعية السينما السعودية، ومستشارة إبداعية في استوديوهات MBC، جانلوكا شقرا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Front Row Filmed Entertainment، وعلاء كركوتي الشريك المؤسس لمركز السينما العربية، والممثل وصانع الأفلام جهاد عبدو.