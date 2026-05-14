وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال ترميم الصرح الأول لمعبد الرامسيوم

على هامش زيارته الحالية إلى مدينة الأقصر، لافتتاح مقبرتي أمنحتب رابويا وابنه ساموت بعد ترميمهما، توجه السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر إلى معبد الرامسيوم بمرافقة الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لتفقد أعمال مشروع فك وإعادة تركيب الصرح الأول للمعبد، والذي تنفذه بعثة أثرية مصرية كورية مشتركة، تضم قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث الثقافي، بتمويل من هيئة التراث الكوري بجمهورية كوريا.

مشروعات الترميم

وأشاد وزير السياحة والآثار بالجهود المبذولة في تنفيذ المشروع، مؤكدًا على أنه يُعد من أبرز مشروعات الترميم الجارية حاليًا، كما يمثل نموذجًا للتعاون الدولي المثمر في مجال الحفاظ على الآثار، ويؤكد حرص الدولة المصرية على توظيف أحدث التقنيات العلمية في صون آثارها، بما يسهم في تعزيز القيمة السياحية والثقافية للمقاصد الأثرية، خاصة في مدينة الأقصر التي تُعد متحفًا مفتوحًا للحضارة الإنسانية.

وخلال الجولة، استمع وزير السياحة والآثار إلى شرح مفصل من الدكتور جيسو كيم رئيس البعثة من الجانب الكوري عما يتم من أعمال بالمشروع ومراحل تنفيذه، حيث تم توثيق عدد كبير من كتل الصرح والمناطق المحيطة باستخدام الماسح الضوئي ثلاثي الأبعاد وأحدث أساليب التسجيل الرقمي.

وأشار أن الأعمال شملت تنفيذ حفائر أثرية حول البرج الشمالي للصرح الأول، أسفرت عن الكشف عن كتل حجرية ضخمة كانت مدفونة تحت الرمال، وتمثل أجزاءً من واجهة الصرح، بما يضيف أدلة علمية جديدة تدعم أعمال الترميم، ويسهم في إثراء الدراسات الأثرية المرتبطة بعصر الملك رمسيس الثاني.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن المشروع يأتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة عام 2022 بين المجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث الثقافي، على أن تُنفذ الـ أعمال على مدار 10 سنوات، مقسمة إلى مرحلتين.

وقد بدأت المرحلة الأولى في عام 2022، ومن المقرر أن تنتهي في 2027، وتركز على ترميم البرج الشمالي للصرح الأول بطول يقارب 32 مترًا.

ويُعد معبد الرامسيوم من أهم المعابد الجنائزية في مصر القديمة، حيث يمثل سجلًا تاريخيًا لعصر الملك رمسيس الثاني، ويعكس ملامح الحياة الدينية والسياسية في تلك الفترة.

كما تتميز جدرانه بنقوش بارزة تجسد انتصارات الملك، وعلى رأسها معركة قادش، إلى جانب مشاهد الطقوس الدينية والجنائزية، مما يمنحه قيمة أثرية ومعمارية استثنائية، ويجعله نموذجًا مميزًا للمعابد الملكية في مصر القديمة.

وقد رافق وزير السياحة والآثار خلال جولته رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الادارة العامة للمنظمات الدولية، و مؤمن عثمان رئيس قطاع الترميم ومشروعات الآثار المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، و محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، و أحمد حميدة رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، و سعيد شبل رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر، و بهاء الدين عبد الجابر مدير عام آثار القرنة، وعلي البطل مدير عام آثار وادي الملوك وعدد من مفتشي آثار المنطقة بالمجلس الاعلى للآثار والدكتور أيمن عشماوي مستشار الأمين العام للآثار المصرية واليونانية والرومانية.