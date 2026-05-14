النقل تتيح للجمهور تجربة مونوريل شرق النيل بخصم 50% يومي الجمعة والسبت

في خطوة هامة لتمكين المواطنين من زيارة العاصمة الجديدة واكتشاف معالمها الحديثة والاستمتاع بالمظهر الحضاري المتميز لها قررت وزارة النقل بدءاً من غدا الجمعة الموافق 15/5/2026 تقديم خصم بقيمة 50 % من قيمة التذكرة الكاملة لركاب المرحلة الأولى لمونوريل شرق النيل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وأيام العطلات الرسمية لمدة ثلاثة أشهر

وأضاف بيان الوزارة الى أن هذه الخطوة ستساهم أيضا في تقليل الضغط المروري وتوفير الوقت والجهد، وتحسين تجربة الركاب من خلال وسيلة نقل عصرية وحديثة ، وتوفير خيارات تنقل اقتصادية ومرنة. ، كما أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع استمرار تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب من خلال قطارات حديثة وعدد 16 محطات مجهزة تماماً لخدمة جمهور الركاب و هي محطات ( المشير طنطاوي - وان ناينتى - المستشفى الجوي - النرجس - المستثمرين - محطة اللوتس - جولدن سكوير - بيت الوطن - مسجد الفتاح العليم - الحي R1 - الحي R2 - المال والأعمال - مدينة الفنون والثقافة – الحي الحكومي – مسجد مصر – مدينة العدالة بالعاصمة الجديد ) .

و أشار بيان الوزارة الى ثبات قيمة النصف التذكرة المخصصة ( لكبار السن فوق 60 سنة – ذوي الاحتياجات الخاصة ) وكذلك الى ثبات قيمة كافة أنواع الاشتراكات ( الأسبوعية – الشهرية – الربع سنوية ) والتي روعي عند تحديد قيمتها أن تصل نسبه الخصم بها إلى 50% من قيمه التذكره لتشكل قيمه الاشتراكات ربع قيمه ثمن المواصلات البديله وذلك تسهيلا على الركاب بالتزامن مع تقديم أعلى مستويات الخدمه لهم من خلال قطارات المونوريل التي تشكل نقلة حضارية هامة في وسائل النقل الجماعي في مصر