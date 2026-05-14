وصول 6 آلاف حاج سياحي إلى الأراضي المقدسة وتيسيرات كبيرة بالمطارات والمنافذ

محمد الاسكندرانى

تواصلت رحلات نقل حجاج السياحة برًا وجوًا من الأراضي المصرية إلى المطارات و المنافذ السعودية ، واستمرار تدفق الحجاج علي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وبلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة حتى ظهر اليوم نحو 6 آلاف حاج من برامج الحج الاقتصادي والبري والخمس نجوم.


استعدادات مكثفة بالمطارات والمنافذ

جاء ذلك وسط حالة من الاستعداد والاستنفار الكامل بين كافة اللجان الفرعية لبعثة الحج السياحي وذلك بالمطارات والمنافذ المختلفة ومتابعة من اللجنة الرئيسية بمكة المكرمة برئاسة سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الشركات ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي، في إطار المتابعة المستمرة لضمان راحة الحجاج وسهولة إنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم إلى الأراضي المقدسة.


وشهدت المطارات والمنافذ المصرية والسعودية حالة من التنظيم والتيسيرات الملحوظة التي ساهمت في سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل حركة وصول الحجاج، بما يعكس حجم التنسيق القائم بين الجهات المصرية والسعودية لخدمة ضيوف الرحمن.


وتتم كافة تلك الجهود بالتنسيق التام بين وزارة السياحة والآثار ممثلة في الادارة المركزية للشركات وكافة إدارتها التابعة، وغرفة شركات السياحة ممثلة في لجنة السياحة الدينية برئاسة السيد أحمد إبراهيم عضو مجلس ادارة الغرفة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة ، وبتعاون وتنسيق تام مع شركة الراجحي لخدمة الحجاج، المسؤولة عن ضيافة حجاج السياحة برئاسة المهندس بندر الراجحي الرئيس التنفيذي وأحمد سمير نائب الرئيس التنفيذي


استقبال أولى رحلات

الخمس نجوم بالمدينة المنورة


ومن ناحية أخرى، وصلت إلى المدينة المنورة اليوم أولى رحلات طيران الحج السياحي فئة الخمس نجوم، وكان في استقبال الحجاج أعضاء اللجنة الفرعية للسياحة برئاسة أحمد صالح رئيس لجنة الحج السياحي بالمدينة المنورة، وبمتابعة فورية من المشرف العام علي بعثة الحج السياحي، وايضاً ايهاب البيومي مدير عام إدارة التفتيش على شركات السياحة بالوزارة  


حيث قامت اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة بإشراف أسامة عمارة المدير التنفيذي للغرفة، باستقبال الرحلات في مطار المدينة المنورة والاطمئنان على سرعة انهاء كافة الاجراءات ثم اصطحاب الحجاج الى فنادق الاقامة بالمدينة المنورة، والتأكد من استلامهم بطاقات “نسك”، ومتابعة وصول الحقائب من المطار إلى مقار الإقامة، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم، فيما كان في استقبالهم أيضًا مندوبو شركة الراجحي لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة. وسط سعادة غامرة للحجاج حيث انطلقت الزغاريد باستقبال الفنادق وسط الورود والهدايا التي استقبلهم بها ممثلوا شركة الضيافة


«حاج بلا حقيبة» وتأخيرات فردية


وفي السياق ذاته، يتواصل توافد الحجاج على مكة المكرمة والمدينة المنورة وسط تطبيق السلطات السعودية لخدمة “حاج بلا حقيبة” لأول مرة على كافة برامج الحج السياحي، حيث لم تشهد المنظومة حتى الآن أية مشكلات كبيرة أو تأخيرات مؤثرة على وصول أمتعة الحجاج، وذلك بفضل المنظومة التقنية الحديثة التي تعتمد عليها السلطات السعودية في تنفيذ الخدمة،

واقتصرت الملاحظات على بعض حالات تأخر محدودة في وصول عدد قليل من الحقائب لفترات وجيزة و تتراجع تلك الحالات رغم تزايد أعداد الحجاج الوافدين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

متابعة مستمرة لتسليم الحقائب بالفنادق


وفي هذا الإطار، قامت لجان الحج السياحي الفرعية المنتشرة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، بما ساهم في عدم شعور الحجاج بأي تأخير في وصول الأمتعة إلا في بعض الحالات الفردية.

