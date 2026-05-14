خبير شئون آسيوية: الولايات المتحدة قد تكون الداعم العسكري الأكبر وربما الوحيد لتايوان

قال روس فينجولد، خبير الشؤون الآسيوية، إن الولايات المتحدة قد تكون الداعم الأكبر، وربما الوحيد، للمعدات العسكرية لتايوان.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن تايوان تقوم بإنتاج الكثير من المنتجات العسكرية محليًا، لكنها لا تزال تعتمد على أمريكا في مجالات عديدة، بداية من الطائرات الحربية إلى الصواريخ الباليستية، وصولًا إلى الغواصات وأنظمة الدفاع الجوي، لذلك، لا أظن أن هذا الوضع سيتغير، وستستمر أمريكا في بيع هذه الأسلحة لتايوان.

وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الشركاء الذين أعربوا عن رغبتهم في تدريب القوات التايوانية، وهذا أمر معروف ولم يعد سرًا، وقد نُشر في الإعلام، ومن غير المرجح أن يتغير.

وأشار إلى أنه بالنسبة للشراكات العسكرية بين تايوان وأمريكا، وحتى إذا وُجدت بعض التكهنات بشأن نتائج أي اجتماع وتأثيره على العلاقة بين تايوان وأمريكا، لا أظن أن اجتماعًا واحدًا بين الرئيس الصيني وترامب قد يغير مجرى العلاقات القائمة منذ سنوات طويلة، أما بالنسبة لدول أخرى، فإن حالة تايوان تختلف من دولة إلى أخرى.