مظهر شاهين: لو بتتلخبطي في الصلاة كمّلي على الأقل واسجدي للسهو

أكد الشيخ مظهر شاهين أن من تتعرض للنسيان أو اللخبطة في عدد ركعات الصلاة عليها أن تبني على العدد الأقل وتستكمل صلاتها بشكل طبيعي، ثم تؤدي سجود السهو قبل التسليم.

“لو النسيان مستمر.. ربنا يتقبل”

وأوضح “شاهين” خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج “كلام الناس”، أنه في حال كان السهو متكررًا بشكل دائم، فعلى المصلي أن يُكمل صلاته بما يغلب على ظنه دون تعقيد، لأن الاستمرار في الوسواس قد يرهق الإنسان، مؤكدًا: “كمّلي عادي وربنا يتقبل”.

حكم حنة الأظافر أثناء الوضوء

وفيما يتعلق باستخدام حنة أو لون على الأظافر، أشار الشيخ إلى أن الأفضل إزالة أي طبقة قد تمنع وصول الماء أثناء الوضوء، لكن بعض الآراء الفقهية ترى أنه إذا كانت المادة جافة وثابتة فقد تُعامل وفق طبيعتها، حسب الحالة.

