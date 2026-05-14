قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اضطرابات النوم عند الكبار.. متى تكون عرضًا عابرًا وهل تحتاج تقييمًا طبيًا؟
رفع الباعة المخالفين.. محافظة الجيزة تعيد الانضباط لشارع ناهيا ومحيط المزلقان ببولاق الدكرور
عودة شبج القرصنة .. بكري يكشف تفاصيل اختطاف سفينة على متنها 8 بحارة مصريين
وفاة الفنان الشاب محمد حسن الجندي بشكل مفاجئ
محمد أبو العينين في عيد العمال: العامل المصري أساس التنمية وبناء الجمهورية الجديدة
مصطفى بكري: مصر لاعب إقليمي أساسي وزيارة ماكرون تعكس ثقة العالم في استقرارها
مصطفى بكري: زيارة ماكرون لمصر تؤكد قوة الدولة واستقرارها في إقليم مضطرب
شعيب راشد يحذف جميع حلقات “سوار شعيب” من يوتيوب: خوفًا من الله
84 جنيها .. نصيب الطالب الواحد في خامات امتحانات الدبلومات الفنية 2026
سعر الدولار اليوم الخميس 14 مايو 2026 أمام الجنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

سعر الدولار اليوم الخميس 14 مايو 2026 أمام الجنيه

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
عبد العزيز جمال

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الخميس 14 مايو 2026 استقرارًا نسبيًا عند مستويات متقاربة في معظم البنوك، مع فارق طفيف في أسعار الشراء والبيع بين البنوك المختلفة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار لدى البنك المركزي اليوم 53.8 جنيه للشراء و53 جنيه للبيع، وهو السعر المتوسط الذي تعتمده البنوك كمرجع أساسي لتسعير العملات.

سعر الدولار اليوم الاثنين

أسعار الدولار في البنوك 

جاءت أسعار الدولار اليوم الخميس 14 مايو 2026 في البنوك المختلفة على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 52.85 جنيه

سعر البيع: 52.95 جنيه

بنك مصر

سعر الشراء: 52.85 جنيه

سعر البيع: 52.95 جنيه

بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 52.85 جنيه

سعر البيع: 52.95 جنيه

البنك التجاري الدولي CIB

سعر الشراء: 52.85 جنيه

سعر البيع: 52.95 جنيه

بنك القاهرة

سعر الشراء: 52.81 جنيه

سعر البيع: 52.91 جنيه

يُلاحظ من البيانات المعلنة أن معظم البنوك الكبرى (الأهلي المصري، بنك مصر، الإسكندرية، CIB) تتقارب أسعارها بشكل كبير، حيث سجلت جميعها 52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع، بينما جاء بنك القاهرة بسعر أقل قليلاً عند 52.81 جنيه للشراء و52.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر واستقرار سعر الدولار

في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى نحو 53.009 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2026، مقارنة بمستويات أقل خلال الأشهر السابقة، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

أبريل 2026: 53.009 مليار دولار

مارس 2026: 52.831 مليار دولار

فبراير 2026: 52.746 مليار دولار

يناير 2026: 52.59 مليار دولار

ديسمبر 2025: 51.452 مليار دولار

ويعكس هذا الارتفاع المستمر والشهري تحسنًا واضحًا وملموسًا في قدرة الدولة على توفير العملة الأجنبية وزيادة مواردها من النقد الأجنبي، وهو ما يدعم بشكل مباشر استقرار سعر الدولار في السوق.

كما يعزز هذا المستوى القياسي والمرتفع من الاحتياطي النقدي قدرة البنك المركزي المصري على التدخل في سوق الصرف لحماية قيمة الجنيه عند الحاجة، مما يخلق حالة من الطمأنينة للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.

وقد ساهم ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بشكل مباشر في استقرار سعر الدولار عند مستوياته الحالية، حيث أن توفر العملة الصعبة بكميات كبيرة في خزائن الدولة يقلل من الطلب على شراء الدولار في السوق، ويحد بشكل كبير من أي تقلبات حادة أو مفاجئة قد يشهدها سعر الصرف.

تحويلات المصريين بالخارج والقطاع السياحي يدعمان سعر الدولار

لعبت تحويلات المصريين العاملين بالخارج دورًا محوريًا ومهمًا في دعم الاحتياطي النقدي المصري واستقرار سعر الدولار، فوفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت التحويلات بنسبة 28% خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي الحالي، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.

كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر فبراير 2026 نحو 3.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 25.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مما يعكس ثقة المغتربين المصريين في الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقاتهم الدولارية.

وبلغت تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025 بأكمله نحو 41.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي تسجله البلاد على الإطلاق، مما يعزز بشكل كبير من استقرار سعر الدولار ويدعم استمرار العملة في مكاسبها مقابل العملات الأجنبية.

وفي قطاع السياحة، أظهر تقرير البنك المركزي المصري تحسنًا قويًا وملحوظًا في الإيرادات السياحية، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 16.3% لتصل إلى 16.7 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، ويُعد هذا النمو المتسارع في القطاع السياحي أحد أهم مصادر دعم العملة الأجنبية للدولة، إلى جانب قناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصريين.

وتسهم هذه التدفقات الدولارية المتنوعة والمتزايدة بشكل كبير في دعم استقرار سعر الدولار عند مستوياته الحالية المنخفضة نسبيًا مقارنة بفترات سابقة، ويعكس ذلك نجاح سياسات الدولة والإصلاحات الاقتصادية في تحقيق الاستقرار النقدي وتراجع الضغوط على العملة.

سعر الدولار سعر الدولار في البنك المركزي الدولار أسعار الدولار في البنوك ارتفاع الاحتياطي الأجنبي تحويلات المصريين بالخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيت التموين

عبر 40 الف منفذ.. طرح زجاجة زيت بسعر 27 جنيها والسكر ب 12.60 جنيه

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 700 جنيه من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس

محمد غنيم

بسبب الستات والكلاب .. أشرف زكي يلغي تصريح عمل محمد غنيم

موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

بيان عاجل من السعودية.. موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

دواجن بيضاء

28 جنيها في الكيلو.. انهيار أسعار الدواجن بالمزارع والأسواق

العداد الكودي

بيان برلماني عاجل لوقف قرار إلغاء الشرائح للعدادات الكودية

ييس توروب

اعتذار 3 ومدرب مرفوض.. قائمة المرشحين لـ خلافة توروب في الأهلي

يونس هشام

ساعدونى أجيب حق بابا.. استغاثة مؤثرة من طالب تهز السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

مجلس الأمن الدولي

مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً بشأن أوكرانيا الثلاثاء المقبل

صندوق النقد الدولي

صندوق النقد يرحب بالحوار الأمريكي الصيني: خفض التوتر يفيد العالم

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف

تحالف دعم الشرعية في اليمن يوقع اتفاق إطلاق سراح 1750 أسيرًا ومحتجزًا

بالصور

بخلاف تقليل التلوث .. تأثير غير متوقع لزراعة النباتات في شرفة منزلك

النباتات في الشرفة تقلل التلوث بنسبة كبيرة
النباتات في الشرفة تقلل التلوث بنسبة كبيرة
النباتات في الشرفة تقلل التلوث بنسبة كبيرة

امتداد حريق بمصنع كرتون عقب اشتعال آخر بمصنع بويات بالعاشر من رمضان.. صور

جانب من الحريق
جانب من الحريق
جانب من الحريق

دراسة تكشف.. عادة واحدة يوميا تحافظ وزنك بعد فقدانه

خطوة يوميًا قد تمنع زيادة الوزن مجددًا
خطوة يوميًا قد تمنع زيادة الوزن مجددًا
خطوة يوميًا قد تمنع زيادة الوزن مجددًا

دراسة صادمة.. العمل لعدد ساعات طويلة قد يؤثر على وزنك بشكل كبير

ساعات العمل الطويلة تزيد خطر السمنة
ساعات العمل الطويلة تزيد خطر السمنة
ساعات العمل الطويلة تزيد خطر السمنة

فيديو

واقعة تسميم الكلاب

كواليس لم تكشفها الكاميرا عن واقعة دجلة بالمز.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد